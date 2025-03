Le monde entier célèbre l’Irlande en cette Saint-Patrick

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Le 17 mars, le monde entier fête l'Irlande à l'occasion de la Saint-Patrick, la célébration annuelle de la culture, des arts et du patrimoine irlandais.

À Dublin, un demi-million de personnes ont défilé dans les rues de la capitale pour la parade de la Saint-Patrick, dont le thème de cette année est « Aventures » – « Eachtraí » en irlandais – pour représenter le légendaire esprit d'aventure des Irlandais, apprécié aux quatre coins du globe.

La Saint-Patrick est fêtée dans le monde entier par les 70 millions de personnes qui revendiquent des liens avec l'Irlande. Célébrant la couleur nationale de l’Irlande, qui fait écho à ses terres verdoyantes, les "Global Greenings sont de retour pour la Saint-Patrick, avec des monuments internationaux emblématiques s’illuminant en vert, comme les chutes du Niagara, la tour de Pise, l’Empire State Building, la Sky Tower à Auckland, le Sacré-Cœur à Paris, et même une sculpture d’ours polaire dans l’archipel arctique norvégien de Svalbard.

L'année 2025 marque également le 10e anniversaire de la création du "Chemin de Saint Patrick", un sentier pédestre permettant de marcher sur les traces du Saint. Situé dans la partie nord-est de l’île d’Irlande, ce magnifique chemin de 132 km emprunte des collines, des chemins de halage et des plages majestueuses reliant la ville-cathédrale d’Armagh et le lieu où repose Saint Patrick à Downpatrick, deux des lieux de l’île les plus étroitement liés au Saint. Ce chemin est très populaire et voit passer des milliers de promenadeurs et de pèlerins chaque année.

Toute l’Irlande vit au rythme des défilés et des festivals durant la période célébrant le saint patron de la nation. Limerick organise un championnat international des fanfares lors de son défilé ; Kilkenny reçoit son "Big Festival" ; Waterford célèbre soldats, saints et érudits ; Cork reçoit le "Building a Better World" ; enfin, Sligo célèbre la Reine Maeve à Sligo.

En Irlande du Nord, le thème de la forêt, du ciel et de la mer du Carnaval de Derry City et de Strabane a célébré l’arrivée du printemps et des beaux jours, culminant avec le défilé de la Saint-Patrick de Strabane ; le festival Home of St Patrick à Armagh propose un défilé dans le centre-ville et d'autres défilés se déroulent à Belfast, Newry et Downpatrick. Parmi les autres célébrations, citons la marche annuelle de la Saint-Patrick à Slemish et un programme d’événements au Saint Patrick Centre de Downpatrick.

La célébration du vert pour la Saint-Patrick se reflète à travers le pays lui-même, lorsque la nature renaît dans toute l'île, des villes aux côtes en passant par les montagnes sauvages. Le printemps en Irlande est synonyme de jonquilles, de fleurs sauvages et d'agneaux gambadant. Toute l'île offre festivals, sentiers pédestres, jardins somptueux, et pubs chaleureux.

www.ireland.com