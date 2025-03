Spatial Corp. et Kawasaki Heavy Industries, Ltd collaborent pour utiliser les composants logiciels de Spatial afin d’activer la programmation robotique neoROSET

BROOMFIELD, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Spatial Corp., fournisseur de premier plan de trousses à outils de développement logiciel 3D pour les solutions de conception, de fabrication et d’ingénierie et filiale de Dassault Systèmes, et Kawasaki Heavy Industries, Ltd ont annoncé aujourd’hui leur collaboration pour utiliser les kits de développement logiciels de Spatial dans le développement de neoROSET, l’outil de programmation robotique hors ligne de prochaine génération de Kawasaki.

Avec Spatial, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. bénéficie d’une excellence technologique en matière de kits de développement logiciel ainsi que d’une expertise pour développer neoROSET, son logiciel avancé de programmation robotique industrielle, conçu pour simplifier et optimiser l’évaluation et la construction des systèmes robotiques.

Les kits de développement logiciels clés de Spatial utilisés dans neoROSET sont les suivants :

CGM Modeler, un kernel de modélisation 3D de pointe.

3D InterOp, une bibliothèque étoffée de traduction des données permettant l’importation et l’exportation intégrées des données dans les principaux formats.

HOOPS Visualize, une bibliothèque de graphiques haute performance offrant des capacités de visualisation de pointe pour les applications d’ingénierie.

AGM, une structure complète de développement d’application 3D qui intègre ces applications dans un flux de travail unifié.

« En collaborant avec Spatial pour utiliser une technologie de composant d’avant-garde dans neoROSET, Kawasaki Heavy Industries propose des capacités transformatrices qui aident les fabricants à obtenir efficacité et précision dans l’exploitation de leurs systèmes robotiques », déclare Masayuki Watanabe, cadre supérieur, service de la planification technique, division des activités robotiques, Precision Machinery & Robot Company, Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Grâce à des décennies d’expertise en matière de programmation robotique hors ligne, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. a amélioré l'opérabilité et la performance de neoROSET, en permettant une vérification plus rapide de la performance des robots, sans perturber les opérations sur site. Ce logiciel innovant optimise les workflows, réduit les heures de travail et améliore la qualité dans l’ensemble du cycle de vie du déploiement d’un robot industriel, de la conception et l’évaluation jusqu’à l’exploitation et l’entretien, en passant par les lignes et les sites de production.

« Dans le cadre de notre collaboration avec Heavy Industries, nous avons fourni non seulement notre technologie robuste et intégrée de composants de kit de développement logiciel mais aussi notre expertise et notre soutien opérationnel. Grâce à une combinaison unique de technologies avancées et d’expertise approfondie, Spatial continue de garder une longueur d’avance », déclare Frédéric Jacqmin, vice-président, Responsable mondial des ventes et du développement commercial, Spatial.

À propos de Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. est une entreprise d’ingénierie mondiale active dans divers domaines y compris la construction navale, les trains, les aéronefs, les motos, les turbines et moteurs à gaz, les sites industriels, les équipements hydrauliques et les robots. Kawasaki a constitué un groupe d’entreprise le « Technology Enterprise Group » avec plus de 100 sociétés associées, au niveau national et international. Fort de plus de 100 ans d’existence et grâce à des technologies d’avant-garde, le Technology Enterprise Group crée de la valeur et contribue au développement social en vertu du concept de « création d’une nouvelle valeur avec une technologie avancée ». Sur terre, sur mer, dans les airs et jusque dans l'espace le groupe propose une gamme diversifiée de produits. Dans le domaine de la robotique industrielle, le groupe compte plus de 50 ans d’expérience et de réussite. Pour plus de renseignements, veuillez consulter https://global.kawasaki.com/en/

À propos de Spatial Corp

Spatial Corp, filiale de Dassault Systèmes, est un fournisseur de boîtes à outils de développement de logiciels 3D pour des applications techniques et d’ingénierie. Les kits de développement logiciel de Spatial pour la modélisation, la visualisation et le maillage 3D aident les développeurs d’applications à fournir des produits leaders sur le marché, à se concentrer sur leurs compétences essentielles et à réduire les délais de commercialisation. Depuis plus de 35 ans, de nombreux développeurs de logiciels, fabricants, instituts de recherche et universités de premier plan font confiance aux kits de développement logiciel de Spatial. Le siège social de Spatial est situé à Broomfield dans le Colorado et la société possède des bureaux aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon, en Chine et au Royaume-Uni.

Pour les dernières mises à jour et les dernières offres, veuillez consulter www.spatial.com.

