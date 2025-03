O Aeroporto de Brisbane adota análises avançadas do Cirium Sky Warehouse

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--O Aeroporto de Brisbane (BNE), que serve como principal porta de entrada para Queensland, fez uma parceria com a empresa de análise de aviação Cirium para se tornar um dos primeiros aeroportos a integrar a Cirium Sky Warehouse, uma plataforma de nuvem orientada por dados, em seus esforços de modernização.

Os dados e análises avançados da Cirium serão perfeitamente integrados aos sistemas operacionais do Aeroporto de Brisbane. Esta integração dará suporte a um melhor planejamento de capacidade, alocação de recursos e análise de operações.

Jeremy Bowen, Diretor Executivo da Cirium, comentou: "Estamos muito satisfeitos em respaldar o investimento transformador do Aeroporto de Brisbane para revolucionar a experiência dos passageiros e satisfazer a futura demanda de viagens.

"A integração de dados e análises da Cirium através da Cirium Sky Warehouse irá ajudar o aeroporto a consolidar e acelerar a digitalização, levando a uma melhor tomada de decisões e desempenho operacional.

"Nossos dados serão um recurso crucial para aumentar a eficiência e elevar a experiência do viajante no Aeroporto de Brisbane."

Ryan Both, Diretor Geral Executivo de Aviação do Aeroporto de Brisbane, disse: "Acessar os dados de horários da Cirium através da Cirium Sky Warehouse permite automação avançada, marcando uma etapa crucial no projeto de transformação digital do Aeroporto de Brisbane."

"Os dados de horários desempenham um papel vital em criar e executar horários de voo mais precisos, planejar eventos futuros e flutuações no tráfego aéreo, obter informações mais abrangentes e tomar decisões para o crescimento dos negócios. Isso irá conduzir a inúmeras melhorias em eficiência, sustentabilidade e experiência do passageiro."

"Adotar um enfoque de integração de dados baseado em nuvem também significa que iremos reduzir de modo significativo o tempo gasto internamente em dados e, por fim, aumentar a rentabilidade."

O Aeroporto de Brisbane está atualmente passando por um programa de transformação conhecido como Future BNE, que inclui 150 projetos ao longo de um período de 10 anos, com foco em atualizar terminais domésticos e internacionais do aeroporto, bem como planejar um terceiro terminal, antes da cidade sediar as Olimpíadas de 2032.

Esta primeira fase de modernização irá proporcionar uma melhor experiência aos quase 25 milhões de passageiros que atualmente passam por seus terminais, e aos 10 milhões adicionais esperados para a próxima década.

A Cirium Sky Warehouse fornece dados e análises de aviação da mais alta qualidade em uma nuvem de dados acessível, que se alinha perfeitamente com os objetivos de transformação digital do Aeroporto de Brisbane. Embora o aeroporto aproveite inicialmente os dados de horários, uma riqueza de outros dados pode ser acessada e integrada da Cirium Sky Warehouse, incluindo voos, tráfego, frota, tarifas, clima e emissões de CO2.

Ao aproveitar o poder da nuvem de dados da Cirium, o Aeroporto de Brisbane se une às principais companhias aéreas internacionais, empresas de abastecimento de combustível, financiadores de aviação e muito mais para aperfeiçoar seu planejamento, eficiência operacional e oportunidades de crescimento.

Sobre a Cirium

A Cirium® é a fonte mais confiável do mundo de análises de aviação, fornecendo dados poderosos e análises de ponta para capacitar um amplo espectro de participantes do setor. Ao equipar companhias aéreas, aeroportos, empresas de viagens, fabricantes de aeronaves e entidades financeiras, a empresa oferece a clareza e a inteligência necessárias para otimizar operações, tomar decisões com informação e acelerar o crescimento de receitas. A Cirium® é parte da LexisNexis® Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece análises com base em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos de cotação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX. Para mais informações, siga a Cirium no LinkedIn ou acesse cirium.com.

Sobre o Aeroporto de Brisbane

O BNE é o terceiro maior aeroporto da Austrália em número de passageiros, com 24 milhões de passageiros viajando pelo aeroporto anualmente. O BNE contribui com US$ 4,7 bilhões para o PIB ao ano, com 1 em cada 70 empregos em Queensland habilitados pelo BNE e benefícios fornecidos por diversos setores importantes, como turismo, recursos e educação internacional. O BNE é o maior aeroporto da Austrália em tamanho de terreno, cobrindo 2.700 hectares de área utilizados ​​para aviação, desenvolvimento imobiliário e empresas de consumo, que empregam mais de 20.000 pessoas. Em 2025, ele comemora 100 anos de operação.

