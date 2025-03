Cineca va accueillir l’ordinateur quantique le plus puissant d’Italie IQM Radiance 54

BOLOGNE, Italie--(BUSINESS WIRE)--Le centre italien de supercalculateurs Cineca a annoncé aujourd’hui un accord avec IQM Quantum Computers, un leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs, pour livrer l’ordinateur quantique le plus puissant d’Italie.

L’ordinateur quantique IQM Radiance, alimenté par l’unité de traitement quantique (QPU) de 54 qubits d’IQM, sera installé au quatrième trimestre 2025. Il sera intégré à Leonardo, l’un des superordinateurs les plus rapides au monde. Il s’agira d’une étape majeure en matière de technologie et d’innovation pour l’Italie et l’écosystème quantique au sens large.

Cette installation sera également le premier ordinateur quantique sur site chez Cineca, ce qui consolide la position de l’institution en tant que centre d’excellence pour le calcul scientifique au niveau international et renforce la position de l’Italie dans le domaine de l’informatique quantique.

IQM entend soutenir les initiatives de recherche de Cineca et continuer à fournir aux scientifiques italiens la plateforme d’ordinateur quantique la plus avancée et les outils associés pour relever les défis scientifiques les plus complexes.

« L’arrivée du nouvel ordinateur quantique IQM Radiance 54 représente un développement révolutionnaire pour Cineca, qui vient renforcer notre rôle dans la gestion d’infrastructures technologiques de pointe », déclare Alessandra Poggiani, directrice générale de Cineca. « Nous sommes convaincus que notre travail dans le domaine de l’informatique quantique se traduira rapidement par de nouvelles opportunités, au bénéfice des membres de notre consortium et de l’ensemble de l’écosystème que nous servons. »

« Nous sommes ravis d’installer l’un de nos ordinateurs quantiques les plus puissants chez Cineca et de contribuer à la croissance de l’écosystème quantique en Italie », déclare Mikko Välimäki, codirecteur général d’IQM Quantum Computers. « Notre ordinateur quantique de 54 qubits offre une plateforme de pointe aux chercheurs et aux développeurs pour commencer à explorer de nouveaux cas d’utilisation quantique, qui ne peuvent être émulés sur aucun matériel classique. »

À propos de Cineca :

Cineca est l’un des plus grands centres de calcul d’Italie et est mondialement reconnu pour son leadership dans le domaine du calcul à haute performance (HPC). Simultanément, Cineca est un fournisseur essentiel de solutions et de services pour les universités, les centres de recherche, le ministère de l’éducation, le ministère de l’université et de la recherche, et d’autres institutions.

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des ordinateurs quantiques complets sur site et une plateforme de cloud permettant d’accéder à ses ordinateurs. Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel d’IQM. IQM emploie plus de 280 personnes et possède des bureaux à Espoo, Madrid, Munich, Paris, Palo Alto, Singapour, Tokyo et Varsovie.

