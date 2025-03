Spatial Corp. en Kawasaki Heavy Industries, Ltd. werken samen om gebruik te maken van Spatial Software Components ter ondersteuning van neoROSET-robotprogrammering

BROOMFIELD, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Spatial Corp, de toonaangevende leverancier van 3D-toolkits voor software-ontwikkeling voor ontwerp-, productie- en engineeringoplossingen en een dochteronderneming van Dassault Systèmes, en Kawasaki Heavy Industries, Ltd. hebben vandaag hun samenwerking aangekondigd om Spatial Software Development Kits (SDK's) te gebruiken voor de ontwikkeling van neoROSET, de volgende generatie offline robotprogrammeringstool van Kawasaki.

Met Spatial profiteerde Kawasaki Heavy Industries, Ltd. van de technologische uitmuntendheid en expertise van SDK voor de ontwikkeling van neoROSET, zijn geavanceerde industriële robotprogrammeringssoftware die is ontworpen om de beoordeling en constructie van robotsystemen te vereenvoudigen en te optimaliseren.

