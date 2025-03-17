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Cineca將部署義大利最強大的量子電腦IQM Radiance 54

  • IQM Radiance 54量子比特全堆疊式超導量子電腦將被整合到位於義大利博洛尼亞的全球運算速度最快的超級電腦之一Leonardo中。
  • Cineca計畫利用該系統對量子應用、量子密碼學、量子通訊以及人工智慧量子演算法進行最佳化。
  • IQM Radiance 54量子比特量子電腦計畫於2025年第四季交付並安裝。該系統將成為Cineca的首台且效能最強大的本地量子電腦。
original IQM Radiance 54量子比特超導量子電腦

IQM Radiance 54量子比特超導量子電腦

義大利博洛尼亞--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 義大利超級運算中心Cineca今日宣布與超導量子電腦領域的全球領導者IQM Quantum Computers達成一項協議，將交付義大利最強大的量子電腦。

由IQM的54量子比特量子處理單元(QPU)驅動的IQM Radiance量子電腦將於2025年第四季安裝。這台量子電腦將被整合到全球運算速度最快的超級電腦之一Leonardo中。這將成為義大利乃至更廣泛的量子生態系統在技術和創新方面的一個重大里程碑。

此次安裝也將是Cineca首次擁有本地量子電腦，這進一步鞏固了該機構做為國際科學運算卓越中心的地位，並強化了義大利在量子運算領域的地位。

IQM打算支援Cineca的研究計畫，並繼續為義大利的科學家提供最先進的量子電腦平台以及相關工具，以因應最複雜的科學挑戰。

Cineca總幹事Alessandra Poggiani表示：「全新的IQM Radiance 54量子電腦的到來對Cineca來說是一項開創性的進展，進一步強化了我們在管理尖端技術基礎設施方面的作用。相信我們在量子運算領域的工作能夠迅速轉化為新的商機，使我們的聯盟成員以及我們所服務的整個生態系統從中受惠。」

IQM Quantum Computers共同執行長Mikko Välimäki表示：「我們很高興能在Cineca安裝我們最強大的量子電腦之一，並為義大利量子生態系統的發展貢獻力量。我們的54量子比特量子電腦為研究人員和開發人員提供了一個最先進的平台，讓他們能夠開始探索全新的量子應用場景，而這些場景是任何傳統硬體都無法類比的。」

關於Cineca：

Cineca是義大利最大的運算中心之一，因其在高效能運算(HPC)領域的領先地位而享譽全球。與此同時，Cineca還是為大學、研究中心、教育部、大學與研究部以及其他機構提供解決方案和服務的重要供應商。

關於IQM Quantum Computers：

IQM是超導量子電腦領域的全球領導者。IQM既提供本地全堆疊式量子電腦，也提供可存取其電腦的雲端平台。IQM的客戶包括首屈一指的高效能運算中心、研究實驗室、大學和企業，他們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有280多名員工，在埃斯波、馬德里、慕尼黑、巴黎、帕羅奧圖、新加坡、東京和華沙設有辦事處。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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