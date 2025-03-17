Cineca将部署意大利最强大的量子计算机IQM Radiance 54

意大利博洛尼亚--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 意大利超级计算中心Cineca今日宣布与超导量子计算机领域的全球领导者IQM Quantum Computers达成一项协议，将交付意大利最强大的量子计算机。

由IQM的54量子比特量子处理单元(QPU)驱动的IQM Radiance量子计算机将于2025年第四季度安装。这台量子计算机将被集成到全球运算速度最快的超级计算机之一Leonardo中。这将成为意大利乃至更广泛的量子生态系统在技术和创新方面的一个重大里程碑。

此次安装也将是Cineca首次拥有本地量子计算机，这进一步巩固了该机构作为国际科学计算卓越中心的地位，并增强了意大利在量子计算领域的地位。

IQM打算支持Cineca的研究计划，并继续为意大利的科学家们提供最先进的量子计算机平台以及相关工具，以应对最复杂的科学挑战。

Cineca总干事Alessandra Poggiani表示：“全新的IQM Radiance 54量子计算机的到来对Cineca来说是一项开创性的进展，进一步强化了我们在管理前沿技术基础设施方面的作用。相信我们在量子计算领域的工作能够迅速转化为新的机遇，使我们的联盟成员以及我们所服务的整个生态系统从中受益。”

IQM Quantum Computers联合首席执行官Mikko Välimäki表示：“我们很高兴能在Cineca安装我们最强大的量子计算机之一，并为意大利量子生态系统的发展做出贡献。我们的54量子比特量子计算机为研究人员和开发人员提供了一个最先进的平台，让他们能够开始探索全新的量子应用场景，而这些场景是任何传统硬件都无法模拟的。”

关于Cineca：

Cineca是意大利最大的计算中心之一，因其在高性能计算(HPC)领域的领先地位而享誉全球。与此同时，Cineca还是为大学、研究中心、教育部、大学与研究部以及其他机构提供解决方案和服务的重要供应商。

关于IQM Quantum Computers：

IQM是超导量子计算机领域的全球领导者。IQM既提供本地全栈式量子计算机，也提供可访问其计算机的云平台。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，他们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有280多名员工，在埃斯波、马德里、慕尼黑、巴黎、帕洛阿尔托、新加坡、东京和华沙设有办事处。

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