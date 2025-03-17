-

Cineca将部署意大利最强大的量子计算机IQM Radiance 54

  • IQM Radiance 54量子比特全栈式超导量子计算机将被集成到位于意大利博洛尼亚的全球运算速度最快的超级计算机之一Leonardo中。
  • Cineca计划利用该系统对量子应用、量子密码学、量子通信以及人工智能量子算法进行优化。
  • IQM Radiance 54量子比特量子计算机计划于2025年第四季度交付并安装。该系统将成为Cineca的首台且性能最强大的本地量子计算机。
original IQM Radiance 54量子比特超导量子计算机

IQM Radiance 54量子比特超导量子计算机

意大利博洛尼亚--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 意大利超级计算中心Cineca今日宣布与超导量子计算机领域的全球领导者IQM Quantum Computers达成一项协议，将交付意大利最强大的量子计算机。

由IQM的54量子比特量子处理单元(QPU)驱动的IQM Radiance量子计算机将于2025年第四季度安装。这台量子计算机将被集成到全球运算速度最快的超级计算机之一Leonardo中。这将成为意大利乃至更广泛的量子生态系统在技术和创新方面的一个重大里程碑。

此次安装也将是Cineca首次拥有本地量子计算机，这进一步巩固了该机构作为国际科学计算卓越中心的地位，并增强了意大利在量子计算领域的地位。

IQM打算支持Cineca的研究计划，并继续为意大利的科学家们提供最先进的量子计算机平台以及相关工具，以应对最复杂的科学挑战。

Cineca总干事Alessandra Poggiani表示：“全新的IQM Radiance 54量子计算机的到来对Cineca来说是一项开创性的进展，进一步强化了我们在管理前沿技术基础设施方面的作用。相信我们在量子计算领域的工作能够迅速转化为新的机遇，使我们的联盟成员以及我们所服务的整个生态系统从中受益。”

IQM Quantum Computers联合首席执行官Mikko Välimäki表示：“我们很高兴能在Cineca安装我们最强大的量子计算机之一，并为意大利量子生态系统的发展做出贡献。我们的54量子比特量子计算机为研究人员和开发人员提供了一个最先进的平台，让他们能够开始探索全新的量子应用场景，而这些场景是任何传统硬件都无法模拟的。”

关于Cineca：

Cineca是意大利最大的计算中心之一，因其在高性能计算(HPC)领域的领先地位而享誉全球。与此同时，Cineca还是为大学、研究中心、教育部、大学与研究部以及其他机构提供解决方案和服务的重要供应商。

关于IQM Quantum Computers：

IQM是超导量子计算机领域的全球领导者。IQM既提供本地全栈式量子计算机，也提供可访问其计算机的云平台。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，他们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有280多名员工，在埃斯波、马德里、慕尼黑、巴黎、帕洛阿尔托、新加坡、东京和华沙设有办事处。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
电邮：press@meetiqm.com
手机：+358504790845
www.meetiqm.com

Industry:

IQM Quantum Computers

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

媒体联系人：
电邮：press@meetiqm.com
手机：+358504790845
www.meetiqm.com

More News From IQM Quantum Computers

AIST和IQM联手在日本推进量子技术

日本筑波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 日本产业技术综合研究所(AIST)和超导量子计算机领域的全球领导者IQM Quantum Computers (IQM)签署了一份谅解备忘录(MOU)，以加强在日本量子技术产业化方面的合作。 该合作伙伴关系还将重点关注范围广泛的领域，包括在量子硬件开发、算法优化、错误缓解和量子机器学习方面开展合作，同时增强量子处理器的性能和可扩展性。 该谅解备忘录是在东京举行的“芬兰-日本绿色和数字化转型圆桌会议”上宣布的，包括芬兰总理Petteri Orpo在内的两国高级官员出席了会议。 此次合作还将利用AIST的强大研究专长和IQM在提供全栈量子计算机方面的世界一流技术能力，并推动量子计算在各行各业的实际应用。 通过推动日本的量子计划，该合作伙伴关系将利用“量子与人工智能融合技术业务全球研发中心”(G-QuAT)的优势，包括其评估测试平台和设备制造功能，并促进混合计算环境。 两个组织之间合作体系的加强有望促成量子技术产业化的新技术发展和市场创造，而量子技术未来将继续加速发展。 IQM Quantum Computers联合首席执行...

韩国忠北大学将安装第一台量子计算机IQM Spark

韩国清州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 忠北大学(CBNU)今天宣布向设计、制造和销售超导量子计算机的全球领导者IQM Quantum Computers (IQM)购买其第一台量子计算机，旨在推动量子研究和教育计划，同时让学生为投身量子领域的工作做好准备。 最近采用的量子计算机标志着一个重要的里程碑，它是第一台通过韩国政府官方采购流程安装的商用量子计算机。 在忠清北道政府支持下成立的忠北大学忠北量子研究中心(CBQRC)在促进这一举措方面发挥了重要作用。CBQRC主任Kiwoong Kim教授表示：“我们希望这台量子计算机的引入将推动加速芬兰和韩国之间的量子技术交流和工业化。” 名为“IQM Spark”的5量子比特全栈量子计算机的安装将于2025年第一季度开始。该公告反映了忠北大学和IQM的共同承诺，即支持韩国政府在促进量子教育和培训方面的努力。 将部署在该大学校园内的这台量子计算机是IQM全球机群的一部分，该机群可通过云端和现场访问，交付给美国、法国、德国、芬兰等国的客户。 IQM Quantum Computers联合首席执行官Mikko Välim...

台湾半导体研究中心将利用IQM Spark量子计算机来促进研究工作

台湾台北--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国家实验研究院台湾半导体研究中心（TSRI）今天宣布，将从全球领先的超导量子计算机设计、制造和销售商IQM Quantum Computers（IQM）采购其首台全栈量子计算机。该系统将于2025年第二季度在TSRI本地交付和安装。 TSRI和IQM双方均致力于加速台湾的量子计算发展，TSRI此次购买IQM Spark这台高保真度5量子比特量子计算机将用于教育和研究目的。 台湾在推进低温互补式金属氧化物半导体（CMOS）和量子计算技术方面取得了长足进步，TSRI也将利用IQM的技术专长进行硬件集成和研究工作。这种CMOS解决方案可以实现纠错所需的大规模量子处理器。 这一战略合作将巩固IQM与台湾国家量子研究团队的国际合作伙伴关系在促进突破性技术进步方面的重要地位。 台湾半导体研究中心主任侯拓宏教授表示：“获得首台全栈超导量子计算机标志着台湾在全球量子计算竞赛中迈出了关键一步。它将协助台湾在量子计算技术方面取得进展，并展示台湾将如何利用其在半导体行业的领先地位进入这一新兴领域。此次合作将加强学术界与产业界的联系，为培养国...
Back to Newsroom