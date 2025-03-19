AMTD屢獲殊榮的電影《破·地獄》將推出加長版

巴黎、紐約和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AMTD Group Inc.（簡稱「AMTD」或「集團」）與集團子公司、AMTD Digital旗下的World Media and Entertainment Universal Inc.（簡稱「WME」）共同宣布，AMTD最新電影《破·地獄：加長版》（簡稱「該電影」）正式定於4月4日公映。

《破·地獄》加長版將新增15分鐘的内容，其中包括知名演員岑珈其和穀德昭的戲份，同時還將增加周家怡與黃子華之間的對手戲，新增情節將主要圍繞黃子華飾演的魏道生的原生家庭問題展開，豐富了電影的故事內容。

自2024年11月首映以來，《破·地獄》持續廣受讚譽。截至本公告發表之日，該電影已取得5070萬美元的全球票房，成為香港電影史上票房最高的華語電影。

《破·地獄》還以明顯優勢領跑多個國際電影節，其中包括：

1. 第43屆香港電影金像獎 — 18項提名

最佳電影 —《破·地獄》

最佳導演 — 陳茂賢

最佳男主角 — 許冠文

最佳女主角 — 衛詩雅

最佳男配角 — 朱栢康

最佳男配角 — 秦沛

最佳女配角 — 梁雍婷

最佳女配角 — 韋羅莎

最佳編劇 — 陳茂賢、鄭緯機

最佳攝影 — 潘耀明

最佳剪接 — 張叔平、彭正熙

最佳美術指導 — 姚漢文

最佳服裝造型設計 — 利碧君

最佳動作設計 — 黃偉亮

最佳原創電影音樂 — 朱芸編

最佳原創電影歌曲 — 普渡眾生 • 曲 / 詞 / 編 / 監 / 主唱：林家謙

最佳音響效果 — 姚俊軒

最佳視覺效果 — 陳迪凱

2. 第18屆亞洲電影大獎

最佳原創音樂 — 朱芸編

3. 香港電影編劇家協會

2024年度推薦劇本獎 —《破·地獄》編劇：陳茂賢、鄭緯機

4. 2025香港電影導演會年度頒獎典禮

最佳男主角 — 許冠文

最佳女主角 — 衛詩雅

最佳男配角 — 朱栢康

5. 第三十一屆香港電影評論學會大獎

推薦電影《破·地獄》

6. 第19屆芝加哥亞洲躍動電影節

傑出演員獎 — 衛詩雅

7. 第16屆澳門國際電影節金蓮花獎

最佳導演 — 陳茂賢

最佳男主角 — 黃子華

最佳女主角 — 衛詩雅

8. 第61屆亞太影展

最佳導演 — 陳茂賢

最佳女主角 — 衛詩雅

最佳剪接 — 張叔平、彭正熙

最佳美術指導 — 姚漢文

9. 第39屆華鼎獎

華語最佳影視女演員 — 衛詩雅

10. 第5屆新時代國際電影節金揚花獎

最佳女主角 — 衛詩雅

關於尚乘集團（AMTD Group）

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體文化、教育、地產投資與管理。

關於尚乘國際（AMTD IDEA Group）

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，致力於為企業和投資者搭建與全球市場之間的橋樑。其綜合一站式的業務和數字解決方案平臺可滿足不同客戶在生命週期各個階段多樣化且互聯的業務需求、數字化需求。尚乘國際擁有得天獨厚的優勢，在客戶、商業夥伴、被投資公司和投資人之間積極扮演超級聯絡人的角色，連接東西方。如欲瞭解更多資訊，請訪問www.amtdinc.com，或在X（之前稱為「Twitter」）上關注我們：@AMTDGroup。

關於尚乘數科（AMTD Digital Inc.）

尚乘數科（纽交所：HKD）是總部位於法國的綜合性數字解決方案平臺。其一站式數字解決方案平臺覆蓋四大業務板塊，包括數字媒體、內容&營銷、數字投資，以及酒店與VIP服務。如欲查看AMTD Digital的公告，請訪問https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於World Media and Entertainment

World Media and Entertainment是由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）和尚乘數科（紐交所：HKD）共同成立，專注於多媒體、娛樂及文化事務的全球戰略佈局與發展。WME旗下擁有《L’Officiel》、《The Art Newspaper》、電影及娛樂項目等，形成了一個多元化的全球媒體娛樂和優質地產的商業組合。

安全港聲明

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