De hele wereld viert Ierland tijdens deze St Patrick’s Day

Mensen van over de hele wereld zoeken in alles wat ze doen een beetje Iers vertier op 17 maart, wereldwijd de jaarlijkse viering van Ierse cultuur, kunst en erfgoed die als St Patrick's Day bekend staat.

In Dublin overspoelen zo'n half miljoen mensen de straten van de hoofdstad voor de parade van St Patrick’s Festival, dat dit jaar ‘Avonturen’ – of ‘Eachtraí’ in het Iers – als thema heeft, wat de legendarische avontuurlijke Ierse geest weerspiegelt waar iedereen overal ter wereld dol op is.

St Patrick's Day wordt over de hele wereld hoog in het vaandel gedragen door de 70 miljoen mensen die beweren dat ze banden met Ierland hebben. In een eerbetoon aan de nationale kleur van Ierland, de typische, natuurlijk groene landschappen, kwamen de Global Greenings terug voor St Patrick’s Day, waarbij emblematische internationale referentiepunten groen worden verlicht, zoals de Niagarawatervallen, de Scheve Toren van Pisa, de Empire State Building, de Sky Tower in Auckland, de Sacré-Cœur in Parijs, de Grote Markt in Brussel en de meest noordelijke 'greening' van een ijsbeersculptuur in de arctische archipel Spitsbergen in Noorwegen.