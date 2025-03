诺为泰与庆北大学医院合作增强韩国临床试验能力

首尔,韩国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 家可提供全方位服务的国际性临床合同研究组织 (CRO),Novotech(诺为泰)及临床试验现场管理组织 (SMO) 服务供应商Acrostar(康达)通过与庆北大学医院 (KNUH) 签署谅解备忘录 (MOU) 建立了战略合作伙伴关系。这一合作伙伴关系将为KNUH旗下知名机构提供临床试验支持,其中包括高级临床试验中心、KNUH本部和韩国漆谷KNUH。

此次合作是韩国高级临床试验的重要里程碑,与《先进再生生物法》修正案保持了战略一致性。去年11月,KNUH的高级临床试验中心落成。本协议的签署标志着该中心在《先进再生生物法》修订后开展的首次正式合作。

《先进再生生物法》修正案扩大了先进再生医学的范畴,使研究性疗法在临床试验中的应用成为可能,并增加授权再生医学机构的数量。再生医学的应用以往仅限于严重、罕见和不治之症,而今将延伸至更加广泛的病症,包括全身性疾病。

未被纳入临床试验的患者将获得再生医学服务,而适用技术(包括细胞和基因疗法 (CGT) 以及组织工程)的范围也显著扩大。

在以往的框架下,CGT需要获得正式的药物批准方能开展临床应用。随着监管变化,如今临床试验中的CGT在经审查委员会批准后便可应用,从而扩大了创新疗法的可及性。

此次合作为KNUH的医疗网络建立了综合框架。根据该框架,早期临床试验主要在高级临床试验中心进行,而后期临床试验将由KNUH的医院系统进行管理。

高级临床试验中心主任Hyungran Yoon教授出席并在签约仪式上致辞,在谈及此次合作的益处时,表示:“高级临床试验中心将负责监督针对在KNUH治疗的所有疾病而开展的试验,从而巩固我们在临床研究和再生医学领域的重要地位。庆北大学医院与诺为泰签订的合伙协议将增强其在国内外提供创新疗法的能力。

诺为泰亚太地区执行总监Yooni Kim博士强调了合作带来的战略优势。她表示:“此次合作将使诺为泰的国际专业知识和KNUH的专业能力充分结合,进而提供前沿治疗方案并改进临床试验。通过发挥这种协同作用,我们旨在提升韩国在全球再生医学领域中的地位,并优化临床试验在全球范围内的卓越成效。”

此次合作对诺为泰SMO服务提供商Acrostar而言也是一个重要里程碑。Acrostar亚太地区总监Daniel Kim非常高兴能达成此次合作,并表示:“这是Acrostar在韩国的首次合作。通过此次合作,我们将从临床试验现场管理的角度积极为试验现场提供支持,致力于确保临床试验的顺利开展。”

通过达成战略合作伙伴关系,双方承诺共同致力于推动韩国临床研究,并为全球再生医学和高级临床试验的发展做出贡献。

