Veolia accueille Bpifrance et son fonds souverain français Lac1 à son capital

Bpifrance, la banque publique d’investissement, et son fonds souverain français Lac1, qui accompagne sur le long terme des multinationales françaises cotées, annoncent leur entrée au capital de Veolia (Paris:VIE), champion mondial de la transformation écologique, à hauteur de 800 millions d’euros, dans le cadre d’un accord d’actionnaires. Cette opération s'accompagnera de la nomination d’un représentant de Bpifrance au Conseil d'Administration, qui sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires de Veolia : celui-ci aura vocation à devenir membre du comité des comptes et de l'audit et du comité recherche, innovation et développement durable.

Avec cette prise de participation, le fonds Lac1 et Bpifrance affirment leur confiance dans le potentiel de croissance rentable du Groupe, sa gouvernance, sa capacité d'innovation ainsi que son positionnement unique sur le marché mondial et français, au plus près des territoires. Cette opération permettra de créer durablement de la valeur pour la résilience et la compétitivité des territoires et des industries face au changement climatique.

Le positionnement et la stratégie de Veolia s’inscrivent pleinement dans la thèse d’investissement du fonds Lac1, géré pour le compte d’investisseurs français et internationaux, et de Bpifrance : accompagner sur le long terme des leaders mondiaux français, qui présentent un fort potentiel de création de valeur tout en répondant aux nouveaux enjeux actuels.

Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance a déclaré : “Nous sommes fiers d’entrer au capital de Veolia, entreprise française de référence et champion mondial de la transformation écologique, avec notre fonds Lac1. Bpifrance s’engage aux côtés du Groupe sur le long terme, convaincu par ses perspectives de création de valeur durable et de son rôle pour répondre aux défis écologiques actuels et à l’échelle mondiale.”

Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia a déclaré : “Nous sommes ravis d’accueillir Bpifrance en tant qu’actionnaire stratégique pour le Groupe et en tant que membre de son conseil d’administration. Ce nouvel actionnaire de long terme est aligné avec la vision, la mission et l’éthique du Groupe, contribuant ainsi à sa croissance de manière durable pour le bénéfice des territoires et des industries. Cette opération renforce notre base actionnariale et soutiendra la création de valeur durable.”

Bpifrance Participations et le fonds Lac1 feront progressivement l’acquisition des titres sur le marché et entendent accompagner le développement de Veolia dans le long terme.

À PROPOS DE Bpifrance

Bpifrance, la banque publique d’investissement française, finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

À PROPOS DE Lac1

Lac1 investit sur le long terme au capital de multinationales françaises cotées en s’impliquant dans leur gouvernance. D’une capacité d’investissement de 5,2 milliards d’euros, le fonds Lac1 compte quarante souscripteurs parmi lesquels des institutionnels français et internationaux, des grandes entreprises et des family offices. Depuis mai 2020, Lac1 est géré par Bpifrance Investissement et s’appuie sur la position de Bpifrance au sein de son écosystème, sa connaissance des transitions technologiques et environnementales ainsi que son expertise dans la gouvernance de sociétés cotées. Depuis sa création, Lac1 a réalisé 10 investissements : Arkema, EssilorLuxottica, Exclusive Networks, SPIE, SEB, Elis, Alstom, VusionGroup, Bureau Veritas et Ipsos. Bpifrance Investissement est la société de gestion qui opère les investissements en fonds propres de Bpifrance.

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros. www.veolia.com