Brisbane Airport omarmt geavanceerde analyses van Cirium Sky Warehouse

LONDEN--( BUSINESS WIRE )--Cirium, 's werelds meest vertrouwde bron van luchtvaartanalyses, heeft de eerste generatieve AI-assistent in de branche onthuld die speciaal is ontworpen voor stiptheid (On-Time Performance, OTP) van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. OTP Awards AI is de eerste van de generatieve AI-assistenten van Cirium die is ontworpen om de analyse van de On-Time Performance Review 2024 van Cirium aan te vullen. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal....