Business Wire lance le nouveau site BusinessWire.com, un site amélioré pour découvrir les derniers flash info

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Business Wire a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau site Web, BusinessWire.com. Ce site d'actualité de pointe sert de centre opérationnel performant pour les communiqués de presse et offre une expérience utilisateur améliorée pour les diffuseurs d'informations et les professionnels des médias.

La refonte du site Web reflète l'engagement continu de Business Wire à fournir des solutions fiables et orientées client. Grâce à un design moderne et une convivialité améliorée, la conception du site est faite pour favoriser l'engagement des consommateurs d'informations dans le monde entier et pour rationaliser la découverte et le partage des informations.

« Notre nouveau site Web souligne notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence », a déclaré Geff Scott, CEO de Business Wire. « Cette refonte améliore notre capacité à fournir des communiqués de presse percutants et renforce notre engagement à fournir à nos clients des outils qui favorisent la visibilité, l'engagement et la réussite ».

Principales caractéristiques et avantages

Le nouveau BusinessWire.com est rempli de caractéristiques conçues pour améliorer la convivialité et la fonctionnalité et offrir une plus grande valeur ajoutée.

Amélioration de la lisibilité des communiqués de presse : grâce à une conception visuelle attractive et optimisée sur tous les dispositifs.

grâce à une conception visuelle attractive et optimisée sur tous les dispositifs. Navigation intuitive : une expérience utilisateur moderne et cohérente grâce une structure de site rationalisée pour une navigation sans effort.

une expérience utilisateur moderne et cohérente grâce une structure de site rationalisée pour une navigation sans effort. Outils de découverte améliorés : amélioration de la découverte de contenus, des capacités de recherche avancées et des informations sur les sujets d'actualité les plus récents.

amélioration de la découverte de contenus, des capacités de recherche avancées et des informations sur les sujets d'actualité les plus récents. Des ressources facilement accessibles : des informations actualisées sur l'industrie et des ressources éducatives, organisées en thématiques et domaines d'intérêt pour tous les visiteurs du site.

Le lancement du nouveau site Web de Business Wire marque une étape importante dans la mission de Business Wire, à savoir fournir des solutions innovantes aux clients et aux professionnels des médias. Visitez BusinessWire.com dès aujourd'hui pour découvrir une nouvelle vitrine de distribution des derniers flash info.

À propos de Business Wire

Business Wire, société appartenant au groupe Berkshire Hathaway, est le chef de file mondial de la diffusion de communiqués de presse et de la divulgation d'informations réglementaires depuis plus de 60 ans. Bénéficiant de la confiance de milliers d'organisations dans le monde entier, Business Wire propose des solutions innovantes pour fournir des informations précises, avec la portée et l'impact nécessaires.

Pour de plus amples informations à propos de Business Wire, veuillez adresse un e-mail à info@businesswire.com ou appeler le 888.381.9473. Abonnez-vous au blog de Business Wire pour recevoir les tendances et les tactiques du secteur de la communication dans votre boîte de réception, et suivez Business Wire sur X, LinkedIn, Facebook, et Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.