布里斯班机场采用Cirium Sky Warehouse先进分析技术

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)-- 作为昆士兰的主要门户，布里斯班机场（BNE）与航空分析公司Cirium(睿思誉)合作，成为首个将数据驱动型云端平台Cirium Sky Warehouse整合到其现代化建设中的机场。

Cirium(睿思誉)的先进数据和分析技术将与布里斯班机场的业务系统无缝整合，支持增强运力规划、资源分配和运营分析。

Cirium(睿思誉)首席执行官Jeremy Bowen表示： "我们很高兴能为布里斯班机场的转型提供支持，帮助其彻底改变旅客体验，并满足旅客未来的旅行需求。Cirium Sky Warehouse整合Cirium(睿思誉)数据和分析系统，将助力机场加速数字化进程，从而提高决策制定和运营表现。我们的数据将成为提升布里斯班机场运营效率和改善旅客体验的关键资产。”

布里斯班机场航空执行总经理Ryan Both表示：“通过Cirium Sky Warehouse访问Cirium(睿思誉)航班计划数据实现了高级自动化，这标志着布里斯班机场数字化转型项目迈出了关键的一步。航班计划数据在制定和执行更精确的航班计划、规划未来事件和航空流量波动、获取更全面的洞察，以及为制定业务增长决策发挥着关键作用，将在效率、可持续性和旅客体验方面带来诸多改进。采用云端的数据整合方法，我们将显著减少内部处理数据的时间，最终提高成本效益。”

布里斯班机场目前正在实施一项名为 "未来布里斯班"（Future BNE）的改造计划，其中包括为期10年的150个项目，重点是升级机场的国内和国际航站楼，并为迎接举办2032年奥运会筹划第三座航站楼。

目前，第一阶段的现代化改造每年将提升近2,500万旅客的体验，并为未来十年预计新增的1,000万旅客提供服务支持。

Cirium Sky Warehouse在单一可访问的数据云中提供最高质量的航空数据和分析，与布里斯班机场的数字化转型目标完美契合。虽然机场初期将利用航班计划数据，但可通过Cirium Sky Warehouse访问和整合大量而丰富的数据，包括航班、客运量、机队、机票价格、天气和二氧化碳排放等。

通过利用Cirium(睿思誉)数据云的强大功能，布里斯班机场与全球主要航空公司、燃料供应商、航空金融公司等合作，增强其规划、运营效率和发展机遇。

编者注

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关于Cirium(睿思誉)

Cirium (睿思誉)是全球最受信赖的航空数据分析公司，通过强大的数据和尖端的分析技术赋能航空业。Cirium (睿思誉)为航空公司、机场、金融机构、航空制造商、MRO、旅行公司等提供精准的数据和报告，帮助企业改善运营，提高收入并做出明智且有依据的决策。Cirium(睿思誉)是英国励讯集团(RELX)旗下公司，是LexisNexis® Risk Solutions的一部分，励讯集团为行业专家和商业客户提供基于信息的分析和决策工具。

励讯集团的股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所同步上市交易，股票代码分别为：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。

如需获取更多信息，请关注“Cirium 睿思誉”官方微信或访问 www.cirium.com。

关于布里斯班机场

布里斯班机场（BNE）是澳大利亚客运量第三大机场，年旅客吞吐量达2,400万。布里斯班机场每年为GDP贡献47亿澳元，昆士兰每70个工作岗位中就有1个由布里斯班机场创造。与此同时，布里斯班机场为旅游、资源和国际教育等关键行业提供支持。布里斯班机场是澳大利亚土地面积最大的机场，占地2,700公顷，用于航空、房地产开发和消费者业务，雇佣量共超过2万人。2025年，布里斯班机场将迎来运营100周年。

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