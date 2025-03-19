Spatial Corp.与Kawasaki Heavy Industries, Ltd合作利用Spatial软件组件推动neoROSET机器人编程

科罗拉多州布鲁姆费尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dassault Systèmes子公司Spatial Corp是领先的设计、制造和工程解决方案三维软件开发工具包提供商。该公司与Kawasaki Heavy Industries, Ltd今天宣布，双方将合作利用Spatial软件开发工具包 (SDK) 开发Kawasaki下一代离线机器人编程工具neoROSET。

通过与Spatial合作，Kawasaki Heavy Industries, Ltd受益于SDK的卓越技术和专业知识，从而开发出先进的工业机器人编程软件neoROSET，该软件旨在简化和优化机器人系统的评估和构建。

neoROSET使用的关键Spatial SDK包括：

Kawasaki Heavy Industries, Ltd机器人业务部精密机械与机器人公司技术规划部技术组高级助理Masayuki Watanabe表示，“通过与Spatial合作，将尖端组件技术应用到neoROSET中，Kawasaki Heavy Industries能够提供变革性的能力，帮助制造商实现机器人系统操作的效率和精度。”

凭借数十年的离线机器人编程专业经验，Kawasaki Heavy Industries, Ltd.利用neoROSET增强了可操作性和性能，从而能够在不中断现场操作的情况下更快地验证机器人的实施。 这款创新软件可优化工作流程，减少工时，并在从生产设施和生产线的设计和评估到持续运行和维护的工业机器人部署的整个生命周期内提高质量。

Spatial全球销售与业务开发副总裁Frederic Jacqmin表示，“通过与Kawasaki Heavy Industries的合作，我们不仅提供了强大的集成SDK组件技术，还提供了专业知识和运营支持。Spatial以独特方式将先进技术与深厚专业知识相融合，让我们脱颖而出。”

关于Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Kawasaki是一家跨国工程公司，业务范围广泛，包括造船、铁路车辆、飞机、摩托车、燃气轮机、燃气发动机、工业设备、液压设备和机器人。Kawasaki正在组建一个由国内外100多家相关公司组成的集团公司Technology Enterprise Group。Kawasaki的技术历史已超过100年，在 "用先进技术创造新价值 "的理念下，Kawasaki汇聚尖端技术精华，创造新价值，为社会发展做出贡献。 从陆地、海洋、空中到遥远的太空和深海，Kawasaki一直在输送多样化产品。Kawasaki在工业机器人领域拥有50多年的专业技术和成功经验。 有关更多信息，请访问https://global.kawasaki.com/en/

关于Spatial Corp.

Spatial Corp是Dassault Systèmes的子公司，为技术和工程应用提供三维软件开发工具包（SDK)。Spatial的三维建模、三维可视化、三维网格化和CAD转换SDK使开发人员能够创建市场领先的产品，专注于核心优势，并加快产品上市时间。 35年来，领先的软件开发商、制造商、研究机构和大学一直信赖Spatial的SDK。Spatial总部位于科罗拉多州布鲁姆菲尔德，在美国、法国、德国、日本、中国和英国均设有办事处。

如需了解最新更新和产品信息，请访问www.spatial.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。