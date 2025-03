Die Welt feiert Irland an diesem St. Patrick's Day

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Menschen auf der ganzen Welt erfreuten sich am 17. März an allem, was mit Irland zu tun hat – dem jährlichen weltweiten Fest der irischen Kultur, Kunst und des irischen Erbes, das als St. Patrick's Day bekannt ist.

In Dublin säumten etwa eine halbe Million Menschen die Straßen der Hauptstadt für die St. Patrick's Festival Parade. Die stand in diesem Jahr unter dem Motto „Abenteuer“ – oder „Eachtraí“ auf Irisch – und feierte den legendären abenteuerlichen irischen Spirit, der auf der ganzen Welt beliebt ist.

Weltweit wird der St. Patrick's Day von 70 Millionen Menschen gefeiert, die eine Verbindung zu Irland haben. Anlässlich des St. Patrick's Day kehrten die Global Greenings zurück und feierten Irlands Nationalfarbe – und damit auch die charakteristischen grünen Naturlandschaften. Dabei erstrahlten ikonische internationale Wahrzeichen in Grün, darunter die Reichsburg in Cochem, die Niagarafälle, der Schiefe Turm von Pisa, das Empire State Building, der Sky Tower in Auckland, die Basilika Sacré-Cœur in Paris sowie die nördlichste Begrünung einer Eisbärenskulptur im arktischen Archipel Spitzbergen in Norwegen.

2025 jährt sich auch die Einrichtung eines permanenten Wanderwegs am Saint Patrick's Way zum zehnten Mal. Der atemberaubende 132 km (82 Meilen) lange Wanderweg liegt im nordöstlichen Teil der Insel Irland und führt über sanfte Hügel, Treidelpfade und majestätische Strände, die die Kathedralenstadt Armagh und Patricks letzte Ruhestätte in Downpatrick verbinden – zwei der Orte auf der Insel Irland, die am engsten mit dem Heiligen Patrick verbunden sind. Der Saint Patrick's Way hat sich als äußerst beliebtes Ziel für Tausende von Freizeitwanderern und Pilgern pro Jahr erwiesen. Als Zeichen des Erfolgs wird ein neuer Saint Columbanus' Way entlang eines beträchtlichen Abschnitts des Saint Patrick's Way von Newry nach Downpatrick durch die wunderschönen Mourne Mountains verlaufen.

In ganz Irland finden in diesem Zeitraum Paraden und Festivals statt, um den Schutzpatron der Nation zu feiern, darunter die International Band Championship bei der Limerick-Parade, das Big Festival in der kleinen Stadt Kilkenny, eine Erkundung von Kämpfern, Heiligen und Gelehrten in Waterford, Building a Better World in Cork, die Feier von Königin Maeve in Sligo und eine Erkundung der Echos von Killarney.

In Nordirland wurde beim Spring Carnival in Derry City und Strabane unter dem Motto „Wald, Himmel und Meer“ die Ankunft des Frühlings und hellerer Tage gefeiert, was in der Strabane St. Patrick's Day Parade, dem Home of St. Patrick's Festival in Armagh mit einer Parade im Stadtzentrum von Armagh und weiteren Paraden in Belfast City, Newry und Downpatrick gipfelte. Zu den weiteren Feierlichkeiten gehören der jährliche St. Patrick's Day Walk in Slemish und ein Veranstaltungsprogramm im Saint Patrick Centre in Downpatrick.

Die Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day spiegeln sich im gesamten Land wider, wenn die Natur auf der ganzen Insel von den Städten über die Küsten bis hin zu den wilden Berglandschaften zum Leben erwacht. Der Frühling in Irland ist voller Narzissen und Wildblumen, dazu springen die neugeborenen Lämmer durch die Landschaften. Überall im Land gibt es Festivals, Wanderwege, wunderschöne Gärten, gemütliche Pubs und ein schnell wechselndes Wetter, das einen wunderschönen Regenbogen ankündigt!

www.ireland.com