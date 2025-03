A Spatial Corp. e a Kawasaki Heavy Industries, Ltd. colaboram para alavancar os componentes de software da Spatial para potencializar a programação do robô neoROSET.

BROOMFIELD, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Spatial Corp., provedora líder de kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D para soluções de design, fabricação e engenharia e uma subsidiária da Dassault Systèmes, junto com a Kawasaki Heavy Industries, Ltd., anunciaram hoje sua colaboração para utilizar os Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs, Software Development Kits) da Spatial no desenvolvimento do neoROSET, a ferramenta de programação offline de robôs de próxima geração da Kawasaki.

Com a Spatial, a Kawasaki Heavy Industries, Ltd. se beneficiou da excelência tecnológica e experiência dos SDKs, para desenvolver o neoROSET, seu avançado software de programação de robôs industriais projetado para simplificar e otimizar a avaliação e a construção de sistemas robóticos.

Os principais SDKs da Spatial usados no neoROSET incluem:

CGM Modeler, um avançado núcleo de modelagem 3D

3D InterOp, uma robusta biblioteca de tradução de dados que permite a importação e exportação de dados nos principais formatos

HOOPS Visualize, uma biblioteca de gráficos de alto desempenho que oferece recursos de visualização de última geração para aplicativos de engenharia

AGM, uma estrutura completa de desenvolvimento de aplicativos 3D que inicia a integração desses aplicativos em um fluxo de trabalho unificado

"Através da colaboração com a Spatial para integrar a avançada tecnologia de componentes no neoROSET, a Kawasaki Heavy Industries oferece capacidades transformadoras, ajudando os fabricantes a alcançar eficiência e precisão na operação de seus sistemas robóticos", disse Masayuki Watanabe, diretor sênior do Departamento de Planejamento Técnico do Grupo de Tecnologia, Divisão de Negócios de Robôs, Máquinas de Precisão e Empresa de Robôs, Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Com base em décadas de experiência em programação offline de robôs, a Kawasaki Heavy Industries, Ltd. aprimorou a usabilidade e o desempenho do neoROSET, permitindo uma verificação mais rápida da implementação de robôs sem interromper as operações no local. Este software inovador otimiza fluxos de trabalho, reduz horas de trabalho e melhora a qualidade em todo o ciclo de vida da implantação de robôs industriais, desde o design e a avaliação de instalações e linhas de produção até a operação e manutenção contínuas.

"A colaboração com a Kawasaki Heavy Industries nos permite fornecer não apenas nossa tecnologia robusta e integrada de componentes SDK, mas também nossa experiência e suporte operacional. A combinação única da Spatial entre tecnologias avançadas e profundo conhecimento nos diferencia", disse Frederic Jacqmin, vice-presidente de vendas globais e desenvolvimento de negócios da Spatial.

Sobre a Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

A Kawasaki é uma empresa global de engenharia que atua em uma ampla variedade de setores, incluindo construção naval, veículos ferroviários, aeronaves, motocicletas, turbinas a gás, motores a gás, plantas industriais, equipamentos hidráulicos e robôs. A Kawasaki está formando um grupo de empresas, o "Technology Enterprise Group", com mais de 100 empresas relacionadas, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Com uma história tecnológica de mais de 100 anos, e com o auge da tecnologia de ponta, a Kawasaki cria novos valores e contribui para o desenvolvimento social, seguindo o conceito de "criar novos valores com tecnologia avançada". Da terra, do mar e do ar, estendendo-se ao espaço distante e as profundezas do oceano, a Kawasaki tem produzido uma ampla variedade e de produtos inovadores. A empresa possui mais de 50 anos de experiência e sucesso na área de robótica industrial. Para mais informações, acesse https://global.kawasaki.com/en/

Sobre a Spatial Corp.

A Spatial Corp, uma subsidiária da Dassault Systèmes, fornece kits de desenvolvimento de software (SDKs) para aplicações técnicas e de engenharia em 3D. Os SDKs da Spatial para modelagem 3D, visualização 3D, malha 3D e tradução de CAD da Spatial ajudam os desenvolvedores de aplicativos a criar produtos líderes de mercado, manter o foco nas principais competências e acelerar o tempo de colocação no mercado. Há mais de 35 anos, desenvolvedores de software, fabricantes, institutos de pesquisa e universidades de renome confiam nos SDKs da Spatial. Com sede em Broomfield, Colorado, a Spatial conta com escritórios nos EUA, França, Alemanha, Japão, China e Reino Unido.

Para as últimas novidades e ofertas, acesse www.spatial.com.

