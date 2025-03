Spatial Corp. und Kawasaki Heavy Industries Ltd. arbeiten zusammen, um Spatial-Software-Komponenten für die neoROSET-Roboterprogrammierung zu nutzen

BROOMFIELD, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Spatial Corp., der führende Anbieter von Toolkits für die 3D-Softwareentwicklung für Design-, Fertigungs- und Konstruktionslösungen und eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, und Kawasaki Heavy Industries Ltd. gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um die Software Development Kits (SDKs) von Spatial für die Entwicklung von neoROSET, dem fortschrittlichen Offline-Roboter-Programmierungstool von Kawasaki, zu nutzen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit profitiert Kawasaki Heavy Industries Ltd. von der technologischen Exzellenz des SDK und der Expertise von Spatial bei der Entwicklung von neoROSET, einer fortschrittlichen Programmiersoftware für industrielle Roboter, die die Bewertung und Konstruktion von Robotersystemen vereinfacht und optimiert.

Die wichtigsten SDKs von Spatial, die in neoROSET zum Einsatz kommen:

CGM Modeler, ein hochmoderner Systemkern für die 3D-Modellierung

3D InterOp, eine robuste Datenübersetzungsbibliothek, die einen nahtlosen Datenimport und -export in die wichtigsten Formate ermöglicht

HOOPS Visualize, eine leistungsstarke Grafikbibliothek, die modernste Visualisierungsfunktionen für technische Anwendungen bietet

AGM, ein umfassendes Framework für die Entwicklung von 3D-Anwendungen, das die Integration dieser Anwendungen in einen einheitlichen Arbeitsablauf ermöglicht

„Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Spatial integriert Kawasaki Heavy Industries modernste Komponenten-Technologie in neoROSET und bietet damit transformative Funktionen, die Herstellern helfen, Effizienz und Präzision in ihren Robotersystemen zu erzielen“, sagte Masayuki Watanabe, Senior Staff Officer, Technical Planning Department Technology Group, Robot Business Division Precision Machinery & Robot Company, Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Offline-Roboterprogrammierung hat Kawasaki Heavy Industries Ltd. mit neoROSET Bedienbarkeit und Leistung verbessert und ermöglicht so eine schnellere Überprüfung der Roboterimplementierung ohne Unterbrechung des Betriebs vor Ort. Diese innovative Software optimiert Arbeitsabläufe, reduziert Arbeitsstunden und verbessert die Qualität während des gesamten Lebenszyklus von Industrierobotern – von der Planung und Bewertung von Produktionsanlagen und -linien bis hin zum laufenden Betrieb und zur Wartung.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Kawasaki Heavy Industries haben wir nicht nur unsere robuste und integrierte SDK-Komponententechnologie, sondern auch unser Fachwissen und unsere operative Unterstützung zur Verfügung gestellt. Spatial unterscheidet sich durch seine einzigartige Kombination aus fortschrittlichen Technologien und fundiertem Fachwissen“, so Frederic Jacqmin, Vice President, Worldwide Sales & Business Development, Spatial.

Über Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Kawasaki ist ein globales Ingenieurunternehmen, das ein breites Spektrum an Geschäftsbereichen entwickelt, darunter Schiffbau, Schienenfahrzeuge, Luftfahrt, Motorräder, Gasturbinen, Gasmotoren, Industrieanlagen, Hydrauliksysteme und Robotik. Kawasaki bildet mit über 100 verbundenen Unternehmen im In- und Ausland die Unternehmensgruppe „Technology Enterprise Group“. Mit einer über 100-jährigen Technologiegeschichte und modernster Spitzentechnologie schafft Kawasaki neue Werte und leistet einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung gemäß dem Konzept „Neue Werte durch fortschrittliche Technologie schaffen“. Von Land, Meer und Luft bis hin zum Weltraum und in die Tiefsee bringt Kawasaki eine vielfältige Palette von Produkten hervor. Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung und Erfolge im Bereich der industriellen Robotik. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.kawasaki.com/en/

Über Spatial Corp.

Spatial Corp., eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, bietet Toolkits für die 3D-Softwareentwicklung (SDKs) für technische und ingenieurwissenschaftliche Anwendungen. Mittels der SDKs von Spatial für 3D-Modellierung, 3D-Visualisierung, 3D-Meshing und CAD-Übersetzung können Entwickler marktführende Produkte erstellen, sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und die Markteinführungszeit verkürzen. Seit über 35 Jahren verlassen sich führende Softwareentwickler, Hersteller, Forschungsinstitute und Universitäten auf die SDKs von Spatial. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Broomfield im US-Bundesstaat Colorado und verfügt über Niederlassungen in den USA, Frankreich, Deutschland, Japan, China und dem Vereinigten Königreich.

Weitere Informationen zu Neuheiten und Produktangeboten von Spatial finden Sie unter www.spatial.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.