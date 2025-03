Spatial Corp. e Kawasaki Heavy Industries, Ltd collaborano per utilizzare componenti software Spatial per dare impulso allo strumento di programmazione robotica neoROSET

BROOMFIELD, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Spatial Corp., un’affiliata di Dassault Systèmes e leader nella creazione di toolkit per lo sviluppo di software 3D pensato per soluzioni di progettazione, fabbricazione e ingegneria, e Kawasaki Heavy Industries, Ltd oggi hanno annunciato la loro collaborazione volta a utilizzare kit di sviluppo software (SDK) Spatial per lo sviluppo di neoROSET, lo strumento di programmazione robotica offline di nuova generazione creato da Kawasaki.

Con Spatial, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. si è avvantaggiata dell’eccellenza tecnologica di SDK nonché del proprio know-how per sviluppare neoROSET, il software di programmazione robotica industriale all’avanguardia concepito per semplificare e ottimizzare la costruzione e la valutazione di sistemi robotici.

