Il mondo festeggia l'Irlanda in occasione del St Patrick’s Day di quest'anno

DUBLINO, Irlanda--( BUSINESS WIRE )--I fan di Taylor Swift sono in fibrillazione per i suoi prossimi concerti irlandesi, che si terranno dal 28 al 30 giugno a Dublino, e sono ansiosi di sapere se è già arrivata in Irlanda. L'amore di Taylor per le vacanze in Irlanda e la sua passione per il caratteristico maglione irlandese dalle umili origini sono più volte saliti all’onore delle cronache: l’artista ha, infatti, creato una visibilità internazionale per il tradizionale maglione irlandese Aran, in...