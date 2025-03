Novotech與慶北國立大學醫院合作增強韓國臨床試驗實力

首爾,韓國--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為一家可提供全方位服務的國際性臨床受託研究機構 (CRO),Novotech及臨床研究中心管理組織 (SMO) 服務供應商Acrostar透過與慶北大學醫院 (KNUH) 簽署合作備忘錄 (MOU) 建立了策略合作夥伴關係。此一合作夥伴關係將為KNUH旗下各大知名機構提供臨床試驗支援,其中包括高階臨床試驗中心、KNUH本部以及韓國漆谷KNUH。

此次合作是韓國高階臨床試驗的重要里程碑,與即將於2025年2月頒佈的《先進再生生物法案》修正案保持了策略一致性。去年11月,KNUH的高階臨床試驗中心落成。本協議的簽署標誌著該中心在《先進再生生物法案》修訂後展開的首次正式合作。

即將於2月21日生效的《先進再生生物法案》修正案將擴大先進再生醫學的範疇,使研究性療法在臨床試驗中的應用成為可能,並增加授權再生醫學機構的數量。再生醫學的應用以往僅限於嚴重、罕見和不治之症,而今將延伸至更加廣泛的病症,包括一般性疾病。

未被納入臨床試驗的患者將獲得再生醫學服務,而包括細胞和基因療法 (CGT) 以及組織工程等在內的適用技術範圍也顯著擴大。

在以往的框架下,CGT需要獲得正式的藥物核准方能開展臨床應用。隨著監管法規變化,如今臨床試驗中的CGT在經審查委員會核准後便可應用,進而提升創新療法的普及性。

此次合作為KNUH的醫療網路建立了全面性框架。根據該框架,早期臨床試驗主要在高階臨床試驗中心進行,而後期臨床試驗將由KNUH的醫院系統進行管理。

高階臨床試驗中心主任Hyungran Yoon教授出席並在簽約儀式上致辭,在談及此次合作的好處時,表示:「高階臨床試驗中心將負責監督針對在KNUH治療的所有疾病而展開的試驗,進而鞏固我們在臨床研究和再生醫學領域的重要地位。北國立大學醫院與Novotech簽訂的合作協議將增強其在國內外提供創新療法的能力。」

Novotech亞太地區執行總監Yooni Kim博士強調了合作帶來的策略優勢。她表示:「此次合作將使Novotech的國際專業知識和KNUH的專業能力充分結合,進而提供前沿治療方案並改進臨床試驗。透過發揮這種綜效作用,我們希望提升韓國在全球再生醫學領域中的地位,並強化臨床試驗在全球各地的卓越成效。」

此次合作對Novotech的SMO服務供應商Acrostar而言,也是一個重要里程碑。Acrostar亞太地區總監Daniel Kim非常高興能達成此次合作,並表示:「這是Acrostar在韓國的首次合作。透過此次合作,我們將從臨床試驗現場管理的角度積極為試驗現場提供支援,致力於確保臨床試驗能順利展開。」

透過達成策略合作夥伴關係,雙方承諾共同致力於推動韓國臨床研究,並為全球再生醫學和高階臨床試驗的發展做出貢獻。

關於Novotech Novotech-CRO.com

Novotech成立於1997年,是一家專門與生物技術公司和中小型公司合作、加速各階段先進新型療法的開發、可提供全方位服務的國際性臨床受託研究機構 (CRO)。

Novotech因其在業界的突出貢獻而備受讚譽,曾榮獲多項殊榮,其中包括2024年Fierce CRO 臨床試驗管理卓越獎與全球營運卓越獎 (Fierce CRO 2024 Excellence Award in Clinical Trial Management and Global Operations)、Frost & Sullivan 2024年全球生物技術CRO獎 (Frost & Sullivan 2024 Global Biotech CRO of the year award)、2024年臨床試驗競技場業務拓展、創新和營銷卓越獎 (Clinical Trials Arena 2024 Excellence Awards in Business Expansion, Innovation and Marketing)、2024年優選雇主 (2024 Employer of Choice)、2024年美國Great Place to Work(卓越職場)認證 (2024 Great Place to Work in the US)、2024年Brandon Hall專業能力和技能發展金獎 (2024 Brandon Hall Gold Award)、2023年CRO領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)、2023年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 和自2006年以來蟬聯亞太地區受託研究機構年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

Novotech是一家包含實驗室、第I期臨床中心、藥物開發諮詢和專業法規服務的臨床CRO,擁有超過5000項臨床試驗專案的經驗,包括第I期到第IV期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech目前在全球34個辦公室據點共擁有3000多名員工,是值得信賴的策略合作夥伴。

