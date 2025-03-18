-

Novotech與慶北國立大學醫院合作增強韓國臨床試驗實力

首爾，韓國--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為一家可提供全方位服務的國際性臨床受託研究機構 (CRO)，Novotech及臨床研究中心管理組織 (SMO) 服務供應商Acrostar透過與慶北大學醫院 (KNUH) 簽署合作備忘錄 (MOU) 建立了策略合作夥伴關係。此一合作夥伴關係將為KNUH旗下各大知名機構提供臨床試驗支援，其中包括高階臨床試驗中心、KNUH本部以及韓國漆谷KNUH。

Novotech，全球領先的CRO，與提供SMO服務的Acrostar已與慶北大學醫院達成戰略合作夥伴關係。

Share

此次合作是韓國高階臨床試驗的重要里程碑，與即將於2025年2月頒佈的《先進再生生物法案》修正案保持了策略一致性。去年11月，KNUH的高階臨床試驗中心落成。本協議的簽署標誌著該中心在《先進再生生物法案》修訂後展開的首次正式合作。

即將於2月21日生效的《先進再生生物法案》修正案將擴大先進再生醫學的範疇，使研究性療法在臨床試驗中的應用成為可能，並增加授權再生醫學機構的數量。再生醫學的應用以往僅限於嚴重、罕見和不治之症，而今將延伸至更加廣泛的病症，包括一般性疾病。

未被納入臨床試驗的患者將獲得再生醫學服務，而包括細胞和基因療法 (CGT) 以及組織工程等在內的適用技術範圍也顯著擴大。

在以往的框架下，CGT需要獲得正式的藥物核准方能開展臨床應用。隨著監管法規變化，如今臨床試驗中的CGT在經審查委員會核准後便可應用，進而提升創新療法的普及性。

此次合作為KNUH的醫療網路建立了全面性框架。根據該框架，早期臨床試驗主要在高階臨床試驗中心進行，而後期臨床試驗將由KNUH的醫院系統進行管理。

高階臨床試驗中心主任Hyungran Yoon教授出席並在簽約儀式上致辭，在談及此次合作的好處時，表示：「高階臨床試驗中心將負責監督針對在KNUH治療的所有疾病而展開的試驗，進而鞏固我們在臨床研究和再生醫學領域的重要地位。北國立大學醫院與Novotech簽訂的合作協議將增強其在國內外提供創新療法的能力。

Novotech亞太地區執行總監Yooni Kim博士強調了合作帶來的策略優勢。她表示：「此次合作將使Novotech的國際專業知識和KNUH的專業能力充分結合，進而提供前沿治療方案並改進臨床試驗。透過發揮這種綜效作用，我們希望提升韓國在全球再生醫學領域中的地位，並強化臨床試驗在全球各地的卓越成效。」

此次合作對Novotech的SMO服務供應商Acrostar而言，也是一個重要里程碑。Acrostar亞太地區總監Daniel Kim非常高興能達成此次合作，並表示：「這是Acrostar在韓國的首次合作。透過此次合作，我們將從臨床試驗現場管理的角度積極為試驗現場提供支援，致力於確保臨床試驗能順利展開。

透過達成策略合作夥伴關係，雙方承諾共同致力於推動韓國臨床研究，並為全球再生醫學和高階臨床試驗的發展做出貢獻。

關於Novotech Novotech-CRO.com

Novotech成立於1997年，是一家專門與生物技術公司和中小型公司合作、加速各階段先進新型療法的開發、可提供全方位服務的國際性臨床受託研究機構 (CRO)。

Novotech因其在業界的突出貢獻而備受讚譽，曾榮獲多項殊榮，其中包括2024年Fierce CRO 臨床試驗管理卓越獎與全球營運卓越獎 (Fierce CRO 2024 Excellence Award in Clinical Trial Management and Global Operations)、Frost & Sullivan 2024年全球生物技術CRO獎 (Frost & Sullivan 2024 Global Biotech CRO of the year award)、2024年臨床試驗競技場業務拓展、創新和營銷卓越獎 (Clinical Trials Arena 2024 Excellence Awards in Business Expansion, Innovation and Marketing)、2024年優選雇主 (2024 Employer of Choice)、2024年美國Great Place to Work（卓越職場）認證 (2024 Great Place to Work in the US)、2024年Brandon Hall專業能力和技能發展金獎 (2024 Brandon Hall Gold Award)、2023年CRO領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)、2023年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 和自2006年以來蟬聯亞太地區受託研究機構年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

Novotech是一家包含實驗室、第I期臨床中心、藥物開發諮詢和專業法規服務的臨床CRO，擁有超過5000項臨床試驗專案的經驗，包括第I期到第IV期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech目前在全球34個辦公室據點共擁有3000多名員工，是值得信賴的策略合作夥伴。

如欲了解更多資訊或諮詢專家團隊成員，請造訪www.Novotech-CRO.com

Contacts

媒體聯絡人
Toyna Chin
mediacontact@novotech-cro.com
美國：+1 415 364 8135

Industry:

Novotech

Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese Simplified
Hashtags
#ClinicalTrials
#SiteManagementOrganization
#StrategicPartnerships

Contacts

媒體聯絡人
Toyna Chin
mediacontact@novotech-cro.com
美國：+1 415 364 8135

More News From Novotech

Novotech發佈《2025年全球B型肝炎臨床試驗概況報告》

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Novotech是一家專門與生物技術公司合作、加快先進新型療法的開發、可提供全方位服務的國際性臨床受託研究機構 (CRO)。近日，Novotech發佈了疾病研究報告：《B型肝炎 - 全球臨床試驗概況（2025年）》。這份報告全面剖析了B型肝炎臨床研究生態系統的全球趨勢、面臨的挑戰及潛在機遇。 報告基於Novotech在臨床研究領域的豐富經驗，為從事B型肝炎研究的生物技術公司、醫療專業人士及相關利害方提供寶貴見解，重點內容包括： 流行病學概覽：深入剖析全球B型肝炎疾病負擔，特別聚焦亞太地區和非洲等高發區域的情況。 臨床試驗概況：全面分析業界委託的100多項全球臨床試驗，亞太地區在臨床試驗密度和創新性方面居於全球重要地位。Novotech負責管理該地區的90項臨床試驗，其中有79項在澳洲進行。此外，香港、台灣、紐西蘭、韓國、泰國等地區的積極貢獻進一步鞏固了亞太地區在B型肝炎研究領域的核心地位。 研發中藥物創新：重點探討包括RNA療法、反義寡核苷酸、單株抗體及治療性疫苗在內的前沿治療模式。 生物標記與臨床終點：探討HBV RNA...

Novotech與原州世福蘭斯基督教醫院合作推動韓國臨床研究獲得卓越發展

韓國原州市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Novotech是一家專門與生物技術公司合作、加快各個階段先進新型療法的開發、可提供全方位服務的國際性臨床受託研究機構 (CRO)。今天Novotech宣布，已與原州世福蘭斯基督教醫院簽署了一份合作備忘錄 (MOU)。原州世福蘭斯基督教醫院位於韓國江原道，與Novotech的合作標誌著專注於臨床研究和醫學創新的全新策略合作業已開始。 本次合作將促成Novotech的臨床試驗管理國際專業知識與原州世福蘭斯基督教醫院的卓越研究能力充分結合。Novotech與原州世福蘭斯基督教醫院旨在提高臨床試驗的品質，促進前沿療法的開發，並改善該地區的患者照護。 在簽約儀式上，原州世福蘭斯基督教醫院院長Young Uh教授強調了此次合作的重要性，並談及：「我很高興能與Novotech這樣一家享有盛名的CRO簽署我們的首份正式合作協議。本院在韓國江原道擁有大量床位並提供一流的醫療護理基礎設施，因此吸引了整個地區的患者慕名前來。能與Novotech展開合作令我們倍感榮幸，這將進一步提升我們的研究和臨床服務水準。」 Novotech亞太地區執...

Novotech發佈溶瘤病毒療法 (Oncolytic Virus Therapy) 綜合報告

澳洲雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Novotech是一家專門與生物技術公司和中小型製藥公司合作、加速先進新型療法的開發、可提供全方位服務的國際性臨床受託研究機構 (CRO)。現在Novotech發佈了《溶瘤病毒療法：全球臨床試驗概況（2024年）》報告。本白皮書全面分析溶瘤病毒治療 (OVT) 的發展趨勢，提供關於這種變革性癌症治療方法的重要見解。 溶瘤病毒療法利用基因改造或天然病毒精準鎖定腫瘤細胞，刺激免疫反應。這種雙重機制為腫瘤與其他治療領域創造了新的可能性。 重點摘要： 全球臨床試驗現況：亞太地區在溶瘤病毒療法試驗總量上較為突出，所佔比例高達40%，其次是北美地區和歐洲，顯示全球持續不斷推動療法發展。 研發中藥物洞察：實質固態瘤是重點研究方向，臨床試驗主要針對黑色素瘤、膠質母細胞瘤和胰臟癌等癌症。 創新藥物遞送系統：奈米顆粒系統和細胞載體等進展解決了標靶和輸藥方面的關鍵難題。 合併療法：溶瘤病毒療法結合免疫檢查點抑制劑、CAR-T療法及化療，療效增強，應用範圍不斷擴大。 監管概述：指導產業機構因應複雜的全球監管事宜，提供快速審核流程見解。 本報告...
Back to Newsroom