L’aéroport de Brisbane adopte les analyses avancées de la plateforme Cirium Sky Warehouse

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--L’aéroport de Brisbane (BNE), le principal point d’entrée du Queensland, s’est associé à Corium, une société d’analyse du secteur de l’aviation, pour devenir un des premiers aéroports à intégrer dans ses efforts de modernisation Cirium Sky Warehouse, une plateforme nuagique basée sur les données.

Les données et les analyses avancées de Cirium seront complètement intégrées dans les systèmes commerciaux de l’aéroport de Brisbane. Cette intégration va permettre d’améliorer la capacité de planification, les allocations de ressources et l’analyse des opérations.

Jeremy Bowen, PDG de Corium a commenté : « Nous sommes ravis de soutenir l’investissement transformateur de l’aéroport de Brisbane pour révolutionner l’expérience des voyageurs et préparer les futures demandes de voyage. »

« L’intégration des données et des analyses de Cirium par l’intermédiaire de la plateforme Cirium Sky Warehouse aidera l’aéroport à consolider et accélérer la numérisation, pour une meilleure prise de décision et performance opérationnelle. »

« Nos données seront décisives pour engendrer de l’efficacité et améliorer l'expérience des voyageurs à l’aéroport de Brisbane. »

De son côté Ryan Both, directeur général de l’aéroport de Brisbane a ajouté : « Accéder aux données d’horaires de Cirium par l’intermédiaire de Cirium Sky Warehouse permet d’introduire une automatisation avancée ce qui représente une étape critique dans le projet de transformation numérique de l’aéroport de Brisbane. »

« Les données d’horaires jouent un rôle critique dans la création et l’exécution de calendriers de vol plus précis, la planification des évènements futurs et les fluctuations du contrôle aérien. Elles fournissent des perspectives complètes et permettent de prendre des décisions favorisant la croissance commerciale. Nous anticipons de nombreuses améliorations en matière d’efficacité, de durabilité et d’expérience du passager. »

« Adopter une intégration des données basée dans le nuage signifie également que nous allons réduire considérablement le temps passé en interne sur les données, ce qui permettra d’obtenir des efficacités de coût. »

L’aéroport de Brisbane implémente actuellement un programme de transformation appelé Future BNE, qui inclut 150 projets étalés sur une période de 10 ans et qui concernent les mises à niveau des terminaux domestiques et internationaux de l'aéroport ainsi que la planification d’un troisième terminal en vue des Jeux olympiques de 2032 à Brisbane.

La première phase de modernisation est l’amélioration de l’expérience pour les presque 25 millions de passagers qui utilisent les terminaux et les 10 millions de passagers supplémentaires attendus au cours de la décennie à venir.

La plateforme Cirium Sky Warehouse produit les meilleures données et analyses en matière d'aviation, à partir d’un seul nuage de données, grâce à une intégration complète avec les objectifs de transformation numérique de l’aéroport de Brisbane. L’aéroport va initialement utiliser les données d’horaire mais prévoit aussi d’intégrer et d’utiliser d’autres types de données de Cirium Sky Warehouse, y compris les données sur les vols, le trafic, les flottes, les prix, la météo et les émissions de CO2.

En mettant à contribution le nuage de données de Cirium, l’aéroport de Brisbane rejoint des compagnies aériennes internationales majeures, les entreprises de carburant, les financiers du secteur aéronautique et d’autres acteurs, afin d’améliorer sa planification, son efficacité opérationnelle et ses opportunités de croissance.

À propos de Cirium

Cirium® est la source d’analyse la plus fiable au monde dans le secteur de l'aviation. La société fournit des données probantes et des analyses de pointe pour habiliter un large éventail d'acteurs de l'industrie. Apporter aux compagnies aériennes, aéroports, sociétés de voyage, avionneurs et entités financières la clarté et l'intelligence dont ils ont besoin pour optimiser leurs opérations, prendre des décisions éclairées et accélérer la croissance des revenus. Cirium® fait partie de LexisNexis® Risk Solutions, une société RELX, qui fournit des outils analytiques et décisionnels basés sur l'information pour les clients professionnels et commerciaux. Les actions de RELX PLC sont négociées aux bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les mnémos suivants : Londres REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX. Pour plus de renseignements, suivez Cirium sur LinkedIn consultez cirium.com.

À propos de l’aéroport de Brisbane

BNE est le troisième plus important aéroport d’Australie en nombre de voyageurs, avec 24 millions de voyageurs par an. Chaque année, BNE contribue 4,7 milliards au PNB et 1 emploi du Queensland sur 70 dépend du BNE dont l’activité est également bénéfique à diverses industries clés comme le tourisme, les ressources et l’enseignement international. En termes de superficie BNE est le plus grand aéroport d’Australie avec 2 700 hectares de terrains utilisés pour l’aviation, le développement immobilier et les commerces qui emploient plus de 20 000 personnes. En 2025, l’aéroport fête ses 100 ans d’existence.

