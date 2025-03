H2SITE et SNAM collaborent à un projet innovant de séparation de l’hydrogène et du gaz naturel promu par ARERA

BILBAO, Espagne--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, société leader dans les technologies de séparation de l’hydrogène et les solutions de transport de l’hydrogène, a annoncé sa collaboration avec SNAM, l’un des principaux opérateurs d’infrastructures énergétiques en Europe, pour développer un projet innovant axé sur la séparation des mélanges d’hydrogène et de gaz naturel.

Dans le cadre de cette initiative, H2SITE a conçu un séparateur à membrane en alliage de Pd, capable d’extraire de l’hydrogène à des concentrations de 2 % à 10 %. Une fois construite, cette unité représentera la plus grande installation de ce type, capable de séparer l’hydrogène à de faibles concentrations tout en atteignant des taux de récupération élevés.

Le séparateur à membrane en alliage de Pd permet d’utiliser l’hydrogène récupéré directement dans les piles à combustible, les solutions de conversion de l’hydrogène en énergie telles que les turbines à gaz et les moteurs, et les fours à haute température. En même temps, il minimise la teneur en hydrogène du gaz naturel restant, évitant ainsi toute altération indésirable de sa composition. Ceci est particulièrement important pour les consommateurs industriels dont les procédés ne peuvent tolérer des concentrations importantes d’hydrogène et garantit la conformité avec les réglementations locales du réseau gazier. Les membranes de H2SITE fonctionneront à des pressions supérieures à 50 bars, un étalon à l’échelle industrielle pertinent pour les applications de stockage d’hydrogène à grande échelle, telles que les cavernes de sel ou les réservoirs épuisés.

La technologie de séparation de l’hydrogène de H2SITE a déjà été validée avec succès auprès d’opérateurs de réseaux de distribution de gaz, démontrant la compatibilité des infrastructures de distribution existantes avec le transport de mélanges d’hydrogène et de gaz naturel. Elle a également prouvé l’efficacité de la séparation de l’hydrogène du flux de gaz naturel, permettant à la fois la production d’hydrogène de haute pureté et l’élimination de l’hydrogène du gaz naturel tout en conservant des flux propres.

Ce nouveau projet renforce la collaboration stratégique de H2SITE avec des acteurs majeurs de l’infrastructure tels que les gestionnaires de réseaux de transmission (GRT), les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) et d’autres parties prenantes intéressées par la séparation de l’hydrogène. De plus, grâce au soutien de l’Autorité italienne de régulation de l’énergie, des réseaux et de l’environnement (ARERA), il renforce la présence commerciale de H2SITE sur le marché italien, en favorisant les collaborations et en promouvant l’adoption de technologies innovantes pour la transition énergétique.

Cette initiative marque une étape importante vers la décarbonisation du secteur de l’énergie, en tirant parti des infrastructures existantes, telles que les pipelines, et en en intégrant de nouvelles, telles que les cavernes de sel, etc., pour faciliter l’intégration de l’hydrogène en tant que source d’énergie propre et renouvelable. Grâce à des solutions de séparation avancées, H2SITE et SNAM contribuent à faire de l’hydrogène une ressource clé pour l’avenir de l’énergie durable.

À propos de H2SITE

H2SITE, fondée en 2020, est une entreprise technologique spécialisée dans la production et la séparation sur site d’hydrogène de haute pureté. L’entreprise utilise une technologie exclusive de réacteur à membrane en alliage de palladium pour convertir efficacement en hydrogène diverses matières premières, dont l’ammoniac, le méthanol et le gaz de synthèse. En outre, H2SITE permet de séparer l’hydrogène de mélanges gazeux à faible concentration pour des applications telles que les cavernes de sel ou l’hydrogène géologique. En décentralisant la production d’hydrogène grâce à des solutions innovantes de craquage et de séparation de l’ammoniac, H2SITE relève les défis du transport et du stockage rentables de l’hydrogène, réduisant ainsi de manière significative les coûts et les émissions associés.

À propos de SNAM

SNAM est un opérateur européen de premier plan dans le domaine des infrastructures gazières, spécialisé dans le transport, avec un réseau de plus de 38 000 km en Italie et à l’étranger, dans le stockage, détenant un sixième de la capacité totale de stockage de l’Union européenne, et dans la regazéification, où il se classe au troisième rang des acteurs européens, gérant (ou cogérant) une capacité annuelle estimée à 28 milliards de mètres cubes, y compris l’usine GNL de Ravenne. L’ambition à long terme de SNAM est de développer des infrastructures énergétiques pour un avenir durable, en se positionnant comme un opérateur multi-molécules aux niveaux national et européen. La société donne la priorité à l’innovation transformatrice et à la durabilité globale en tant que leviers stratégiques clés, renforçant le rôle du gaz en tant que vecteur de transition. SNAM fait partie des entreprises italiennes les plus cotées en bourse en termes de capitalisation boursière et s’engage à poursuivre sa croissance dans le domaine de la finance durable.

(www.h2site.eu)

