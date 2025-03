H2SITE und SNAM kooperieren bei innovativem, ARERA-gefördertem Projekt zur Trennung von Wasserstoff und Erdgas

BILBAO, Spanien--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, ein führendes Unternehmen im Bereich der Trenn- und Transportlösungen für Wasserstoff, hat seine Zusammenarbeit mit SNAM, einem der wichtigsten Energieinfrastrukturbetreiber Europas, bei der Entwicklung eines innovativen Projekts zur Trennung von Wasserstoff- und Erdgasgemischen bekannt gegeben.

Im Rahmen dieser Initiative hat H2SITE einen Membranabscheider mit Pd-Legierung entwickelt, der Wasserstoff in Konzentrationen von 2 % bis 10 % extrahieren kann. Bei Fertigstellung wird diese Anlage die größte ihrer Art sein und in der Lage sein, Wasserstoff in geringen Konzentrationen zu trennen und dabei hohe Rückgewinnungsraten zu erzielen.

Der Membranabscheider mit Pd-Legierung ermöglicht die direkte Nutzung des rückgewonnenen Wasserstoffs in Brennstoffzellen, bei der Stromerzeugung aus Wasserstoff, beispielsweise in Gasturbinen oder Motoren, sowie in Hochtemperaturöfen. Zugleich wird der Wasserstoffgehalt im restlichen Erdgas minimiert, um unerwünschte Veränderungen seiner Zusammensetzung zu vermeiden. Das ist besonders für industrielle Verbraucher wichtig, deren Prozesse keine signifikanten Wasserstoffkonzentrationen zulassen, und stellt die Einhaltung der örtlichen Vorschriften im Versorgungsnetz sicher. H2SITE-Membranen lassen sich bei Drücken von über 50 bar betreiben – einem industriellen Referenzwert, der für groß angelegte Wasserstoffspeicheranwendungen wie Salzkavernen oder erschöpfte Lagerstätten relevant ist.

Die Trenntechnologie für Wasserstoff von H2SITE wurde bereits erfolgreich von Gasnetzbetreibern validiert und hat die Kompatibilität bestehender Versorgungsinfrastrukturen mit dem Transport von Wasserstoff-Erdgas-Gemischen nachgewiesen. Ihre Effizienz hat sie auch bei der Abtrennung von Wasserstoff aus dem Erdgasstrom unter Beweis gestellt und sowohl die Produktion von hochreinem Wasserstoff als auch die Entfernung von Wasserstoff aus Erdgas ermöglicht, wobei die Reinheit der Gasströme erhalten bleiben.

Das neue Projekt fördert die strategische Zusammenarbeit von H2SITE mit wichtigen Akteuren im Infrastrukturbereich wie Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB), Verteilernetzbetreibern (VNB) und anderen Stakeholdern, für die die Wasserstofftrennung relevant ist. Zudem wird dank der Unterstützung der italienischen Aufsichtsbehörde für Energie, Netze und Umwelt (ARERA) die kommerzielle Präsenz von H2SITE auf dem italienischen Markt gestärkt, indem Kooperationen erleichtert und innovative Technologien für die Energiewende gefördert werden.

Diese Initiative stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer Dekarbonisierung des Energiesektors dar, indem sie vorhandene Infrastrukturen wie Pipelines nutzt und neue wie Salzkavernen einbindet, um Wasserstoff als saubere und erneuerbare Energiequelle zu etablieren. Durch moderne Trennverfahren tragen H2SITE und SNAM dazu bei, Wasserstoff zu einer bedeutenden Ressource für die Zukunft nachhaltiger Energie zu machen.

Über H2SITE

Das 2020 gegründete Technologieunternehmen H2SITE hat sich auf die Vor-Ort-Produktion und Trennung von hochreinem Wasserstoff spezialisiert. Das Unternehmen setzt eine exklusive Membranreaktortechnologie auf der Grundlage einer Palladiumlegierung ein, um verschiedene Einsatzstoffe – darunter Ammoniak, Methanol und Synthesegas – effizient in Wasserstoff umzuwandeln. Weiterhin ermöglicht H2SITE die Trennung von Wasserstoff aus Gasgemischen mit geringer Konzentration für Anwendungen wie Salzkavernen oder geologischen Wasserstoff. Indem die Wasserstoffproduktion durch innovative Ammoniak-Cracking- und Trennverfahren dezentralisiert wird, adressiert H2SITE die Herausforderungen des kostengünstigen Transports und der Lagerung von Wasserstoff und trägt zu einer deutlichen Reduzierung der damit verbundenen Kosten und Emissionen bei.

Über SNAM

SNAM ist ein führender europäischer Betreiber von Gasinfrastrukturen mit Spezialisierung auf den Transport, der über ein Netz von mehr als 38.000 km Länge in Italien und anderen Ländern verfügt. Im Bereich der Speicherung hält das Unternehmen ein Sechstel der gesamten Speicherkapazität der Europäischen Union und ist der drittgrößte europäische Akteur auf dem Gebiet der Regasifizierung mit einer geschätzten jährlichen Kapazität von 28 Milliarden Kubikmetern, einschließlich der LNG-Anlage in Ravenna. Als langfristiges Ziel strebt SNAM die Entwicklung einer Energieinfrastruktur für eine nachhaltige Zukunft an und positioniert sich dabei als Multi-Molekül-Betreiber auf nationaler und europäischer Ebene. Das Unternehmen priorisiert transformative Innovation und umfassende Nachhaltigkeit als seine wichtigsten strategischen Hebel und stärkt die Rolle von Gas als Energieträger für die Übergangsphase. Gemessen an der Marktkapitalisierung zählt SNAM zu den größten börsennotierten Unternehmen Italiens und setzt sich für ein kontinuierliches Wachstum im Bereich der nachhaltigen Finanzen ein.

