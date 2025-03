H2SITE e SNAM collaborano a un innovativo progetto di separazione del gas naturale e dell'idrogeno promosso da ARERA

BILBAO, Spagna--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, azienda leader nella tecnologia di separazione dell'idrogeno e nelle soluzioni per il suo trasporto, ha annunciato la sua collaborazione con SNAM, uno dei principali operatori europei di infrastrutture energetiche, al fine di sviluppare un progetto innovativo incentrato sulla separazione di miscele di idrogeno e gas naturale.

Nell'ambito di questa iniziativa, H2SITE ha sviluppato un separatore a membrana in lega di palladio, in grado di estrarre l'idrogeno da concentrazioni comprese tra il 2% e il 10%. Una volta costruita, questa unità rappresenterà il più grande impianto del suo genere, in grado di separare l'idrogeno a basse concentrazioni e di raggiungere alti tassi di recupero.

Il separatore a membrana in lega di palladio consente di utilizzare l'idrogeno recuperato direttamente nelle celle a combustibile, nelle soluzioni di alimentazione a idrogeno come turbine a gas e motori e nei forni ad alta temperatura. Riduce inoltre al minimo il contenuto di idrogeno nel gas naturale rimanente, evitando alterazioni indesiderate della sua composizione. Ciò è particolarmente importante per i consumatori industriali i cui processi non possono tollerare concentrazioni importanti di idrogeno e garantisce la conformità alle normative locali della rete del gas. Le membrane H2SITE funzionano a pressioni superiori a 50 bar, un punto chiave su scala industriale rilevante per applicazioni di stoccaggio dell'idrogeno su larga scala, come caverne di sale o giacimenti esauriti.

La tecnologia di separazione dell'idrogeno di H2SITE è già stata convalidata con successo dagli operatori della rete di distribuzione del gas, dimostrando la compatibilità delle infrastrutture di distribuzione esistenti con il trasporto di miscele di idrogeno e gas naturale. Ha inoltre dimostrato l'efficiente separazione dell'idrogeno dal flusso di gas naturale, consentendo sia la produzione di idrogeno di elevata purezza sia la rimozione dell'idrogeno dal gas naturale, mantenendo al contempo flussi puliti.

Questo nuovo progetto rafforza la collaborazione strategica di H2SITE con i principali attori delle infrastrutture, come gli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO), gli operatori dei sistemi di distribuzione (DSO) e altri soggetti interessati alla separazione dell'idrogeno. Inoltre, grazie al supporto dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), rafforza la presenza commerciale di H2SITE sul mercato italiano, favorendo le collaborazioni e promuovendo l'adozione di tecnologie innovative per la transizione energetica.

Questa iniziativa segna un passo importante in direzione della decarbonizzazione del settore energetico, sfruttando le infrastrutture esistenti, come i gasdotti, e integrandone di nuove, come le caverne di sale, ecc. per promuovere l'integrazione dell'idrogeno come fonte di energia pulita e rinnovabile. Grazie a soluzioni di separazione avanzate, H2SITE e SNAM contribuiscono a rendere l'idrogeno una risorsa chiave per il futuro dell'energia sostenibile.

Fondata nel 2020, H2SITE è un'azienda tecnologica specializzata nella produzione e separazione in loco di idrogeno di elevata purezza. L'azienda utilizza l'esclusiva tecnologia dei reattori a membrana in lega di palladio per convertire in modo efficiente diverse materie prime, tra cui ammoniaca, metanolo e gas di sintesi, in idrogeno. Inoltre, H2SITE consente di separare l'idrogeno da miscele gassose a bassa concentrazione per applicazioni come le caverne di sale o l'idrogeno geologico. Grazie alla decentralizzazione della produzione di idrogeno attraverso soluzioni innovative di cracking e separazione dell'ammoniaca, H2SITE affronta le sfide del trasporto e dello stoccaggio dell'idrogeno a costi contenuti, riducendo sensibilmente i costi e le emissioni associati.

SNAM è un operatore leader europeo nel settore delle infrastrutture per il gas, specializzato nel trasporto, con una rete di oltre 38.000 km in Italia e all'estero; nello stoccaggio, ambito in cui detiene un sesto dell'intera capacità di stoccaggio dell'Unione europea; e nella rigassificazione, dove si colloca come terzo operatore europeo, gestendo (o cogestendo) una capacità annua stimata di 28 miliardi di metri cubi, incluso l'impianto GNL di Ravenna. L'ambizione a lungo termine di SNAM è quella di sviluppare un'infrastruttura energetica per un futuro sostenibile, posizionandosi come operatore multimolecolare a livello nazionale ed europeo. L'azienda privilegia l'innovazione trasformativa e la sostenibilità a tutto tondo come leve strategiche fondamentali, ottimizzando il ruolo del gas come vettore di transizione. SNAM è tra le prime società italiane quotate per capitalizzazione di mercato ed è impegnata in una crescita continua nella finanza sostenibile

