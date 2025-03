H2SITE en SNAM werken samen aan een innovatief project voor scheiding van waterstof en aardgas, gepromoot door ARERA

BILBAO, Spanje--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, een vooraanstaand bedrijf gespecialiseerd in technologie voor scheiding van waterstof en oplossingen voor waterstoftransport, maakte haar samenwerking bekend met SNAM, een van de belangrijkste energie-infrastructuuroperatoren van Europa, om een innovatief project te ontwikkelen dat zich toespitst op de scheiding van mengsels van waterstof en aardgas.

In het kader van dit initiatief heeft H2SITE een separator met membraan van Pd-legering ontworpen, die waterstof uit concentraties van 2% tot 10% kan extraheren. Wanneer deze eenheid eenmaal is gebouwd, zal die de grootste installatie in zijn soort zijn, in staat om waterstof bij lage concentraties te scheiden en tegelijk hoge terugwinningsperscentages te realiseren.

Dankzij de separator met membraan van Pd-legering kan de teruggewonnen waterstof rechtstreeks in brandstofcellen, oplossingen met waterstof als voeding, zoals gasturbines en motoren, en ovens op zeer hoge temperatuur worden gebruikt. Tegelijk minimaliseert deze separator het waterstofgehalte in de resterende aardgas, waardoor ongewenste veranderingen in de samenstelling ervan worden voorkomen. Dit is in het bijzonder belangrijk voor industriële consumenten die processen toepassen die geen grote waterstofconcentraties aankunnen en verzekert naleving van lokale regelgeving in het gasnetwerk. De membranen van H2SITE zullen bij drukwaarden hoger dan 50 bar werken, een drukproefpunt van industrieel niveau voor grootschalige waterstofopslagtoepassingen zoals zoutcavernes of uitgeputte reservoirs.

H2SITE’s technologie voor scheiding van waterstof is al met succes gevalideerd bij operatoren van gasdistributienetten, en toonde aan dat de bestaande distributie-infrastructuren compatibel zijn voor het transport van mengsels van waterstof en aardgas. Het bewees eveneens de efficiënte scheiding van waterstof uit de aardgasstroom, waardoor zowel productie van zeer zuivere waterstof als verwijdering van waterstof uit aardgas mogelijk wordt, zodat schone stromen behouden blijven.

Dit nieuwe project versterkt H2SITE’s strategische samenwerking met belangrijke infrastructuurspelers zoals TSO's (transmission system operators), DSO's (distribution system operators) en andere belanghebbenden die in de scheiding van waterstof geïnteresseerd zijn. Bovendien versterkt dit project, mede dankzij de steun van ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, de Italiaanse regelgevende instantie voor energie, netwerken en milieu), H2SITE’s commerciële aanwezigheid op de Italiaanse markt, om samenwerkingen te bevorderen en de toepassing van innovatieve technologieën voor de energieovergang te promoten.

Dit initiatief markeert een belangrijke stap vooruit naar decarbonisatie van de energiesector, waarbij bestaande infrastructuur, zoals pijpleidingen, worden benut en nieuwe infrastructuren, zoals zoutcavernes enz., worden geïntegreerd om de integratie van waterstof als schone, hernieuwbare energiebron te bevorderen. Aan de hand van geavanceerde scheidingsoplossingen, dragen H2SITE en SNAM ertoe bij om van waterstof een belangrijke grondstof te maken voor de toekomst van duurzame energie.

Over H2SITE

H2SITE werd in 2020 opgericht als technologiebedrijf gespecialiseerd in on-site productie en scheiding van zeer zuivere waterstof. Het bedrijf benut haar exclusieve palladiumlegering membraanreactortechnologie om diverse grondstoffen — zoals ammoniak, methanol en synthesegas — efficiënt in waterstof om te zetten. Verder maakt H2SITE de scheiding van waterstof uit gasmengsels met lage concentraties mogelijk voor toepassingen zoals zoutcavernes of geologische waterstof. Door de productie van waterstof te decentraliseren via innovatieve oplossingen voor het kraken van ammoniak en scheiding, biedt H2SITE een antwoord op de uitdagingen van kostenefficiënt transport en opslag van waterstof, door de hiermee gepaard gaande kosten en emissies aanzienlijk te verminderen.

Over SNAM

SNAM is een vooraanstaande Europese operator in gasinfrastructuur, gespecialiseerd in transport, opslag en hervergassing. Transport, met een netwerk van meer dan 38.000 km in Italië en het buitenland. Opslag, met één zesde van de hele opslagcapaciteit van de Europese Unie. En Hervergassing, waar het bedrijf als derde grootste Europese speler geldt, die een geschatte jaarlijkse capaciteit van 28 miljard kubieke meter beheert (of medebeheert), waaronder de Ravenna LNG-installatie. SNAM's ambitie op lange termijn bestaat erin om energie-infrastructuur te ontwikkelen voor een duurzame toekomst, waarbij het bedrijf zich zowel op nationaal niveau als op Europees niveau als multi-molecule operator positioneert. Het bedrijf geeft voorrang aan transformatieve innovatie en all-round duurzaamheid als belangrijke strategische hefbomen, om de rol van gas als vector van transitie te bevorderen. SNAM behoort tot de best gerangschikte Italiaanse bedrijven wat marktkapitalisatie betreft en zet zich in voor continue groei in duurzame financiering.

(www.h2site.eu)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.