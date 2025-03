La China Eastern inaugura una nuova rotta internazionale! Volo diretto Shanghai-Abu Dhabi dal 28 aprile

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Secondo quanto appreso dalla China Eastern, a partire dal 28 aprile, la compagnia aerea lancerà il volo diretto di andata e ritorno Shanghai-Pudong - Abu Dhabi degli Emirati Arabi Uniti, attuando un accordo di code-sharing con la compagnia di bandiera locale Etihad Airways. China Eastern diventa così la prima compagnia aerea cinese ad operare su questa tratta.

I voli MU237/238 della rotta Shanghai-Abu Dhabi avranno frequenza quadrisettimanale, con partenza da Shanghai ogni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. Il volo d'andata decollerà da Pudong alle 15:10 per atterrare ad Abu Dhabi alle 21:20. Il volo di ritorno partirà alle 23:20 da Abu Dhabi atterrando a Pudong alle 12:40 del giorno successivo (tutti gli orari sono in ora locale). La tratta sarà operata con aerei a fusoliera larga Airbus A330, dotati di connettività Wi-Fi ad alta velocità attivabile subito dopo il decollo, realizzando un servizio di connessione internet a bordo “sempre online” durante il volo.

Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti è nodo strategico nella costruzione congiunta della “Nuova via della seta”, le politiche, le energie e le risorse della cui area di libero scambio stanno offrendo alle aziende cinesi fulcro strategico. La nuova rotta potenzierà gli scambi economici e i flussi passeggeri, creando un corridoio aereo efficiente tra il Delta del Fiume Azzurro e il Golfo Persico. Si prevede un incremento turistico bidirezionale: i viaggiatori di Shanghai potranno visitare iconici siti come la Gran Moschea dello Sceicco Zayed e il Louvre Abu Dhabi, mentre i cittadini emiratini esploreranno le metropoli moderne e il patrimonio culturale tradizionale della Cina.

L’inaugurazione di questa rotta aerea rappresenta un nuovo traguardo nella congiunta costruzione della “Nuova via della seta” e la concretizzazione della cooperazione strategica bilaterale tra China Eastern ed Etihad Airways. Nel dicembre 2023, le due parti hanno firmato un Memorandum d'Intesa per la cooperazione strategica, definendo la collaborazione in molteplici ambiti come il code-sharing, il programma frequent flyer, il trasporto delle merci, il sviluppo sostenibile e altri settori correlati. Nel giugno 2024, le due compagnie hanno firmato un accordo di code-sharing per promuovere congiuntamente l’apertura della rotta diretta Shanghai- Abu Dhabi da parte di China Eastern, concordando di implementare il code-sharing sulla rotta condivisa di Abu Dhabi. I voli China Eastern utilizzeranno il nuovo Terminal A dell'Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi, dove operano anche i voli di Etihad, creando una complementarità tra la rete delle rotte delle due compagnie e offrendo ai passeggeri opzioni di trasito conveniente verso Medio Oriente, Africa ed Europa.

Attualmente China Eastern opera 5 rotte mediorientali con 20 voli settimanali: Shanghai-Pudong↔Dubai (7 voli/settimana), Shanghai-Pudong ↔ Riyad (4 voli/settimana), Xi'an ↔ Dubai (3 voli/settimana), Qingdao ↔ Dubai (3 voli/settimana), Kunming ↔ Dubai (3 voli/settimana).

Da quanto appreso, i biglietti per la nuova rotta Shanghai-Abu Dhabi sono già disponibili alla vendita.