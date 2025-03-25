Hit與Vistar Media合作啟動全球大規模數位戶外廣告（DOOH）銷售業務

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 日本領先的戶外廣告公司Hit Co., Ltd.今天宣布與首屈一指的數位戶外廣告（DOOH）程序化技術供應商Vistar Media建立合作夥伴關係。協議允許透過Vistar的程序化廣告平台登上大尺寸戶外看板，包括客流量位居世界前列的澀谷站和池袋站前的位置，以及東京都高速道路和大阪新御堂筋沿線的路邊戶外廣告網絡。使用Vistar Media平台的品牌和行銷人員能夠購買Hit在日本重點區域的獨家廣告庫存。

Hit總裁暨代表董事Hideki Fukai表示：「透過與Vistar Media的合作，我們現在可以向新的國際大型廣告商提供我們的庫存。此次合作將為我們的客戶帶來巨大收益，這讓我們備感興奮。」

綜合DOOH詳情

Synchro 7 Shibuya Hit Vision

這7塊DOOH看板位於澀谷站前，能夠從澀谷站前十字路口和八公廣場等地清晰可見，吸引了大量國內外遊客駐足觀看。透過與Vistar的合作，其中4塊看板可以同步播放內容。

Ikebukuro Hit Vision

該醒目的DOOH看板位於日本最繁忙終點站之一的池袋站東口的正前方。這塊大型DOOH看板分為上下兩部分，總面積超過300平方公尺。

Metropolitan Expressway Digital LED Board

該大型DOOH網絡覆蓋整個首都高速道路。該網絡擁有13塊看板，每塊看板面積超過80平方米，策略性地佈置在高速公路沿線，帶來強烈的視覺衝擊。

Shin-midosuji Digital LED Board

這四塊DOOH看板位於關西主要幹道新御堂筋沿線。一個面積大於排球場的巨型看板與三個垂直看板相結合，創造出令人驚豔的四螢幕視覺體驗。

關於Hit

Hit成立於1991年，是一家專門從事戶外廣告的廣告公司。

作為「戶外廣告領域的領導企業」，公司不斷迎接新挑戰，用戶外廣告的力量改變世界。更多資訊，請造訪：https://www.hit-ad.co.jp/english/。

關於Vistar Media

Vistar Media專注於戶外媒體，為品牌、行銷人員和媒體所有者提供全球首個真正智慧化的戶外媒體買賣平台。Vistar擁有全球最豐富的數位戶外廣告庫存，提供規模、資料和專業知識，幫助品牌獲得更多關注。Vistar提供需求方平台、供應方平台、廣告伺服器、播放器、裝置管理系統以及Adstruc傳統戶外廣告規劃工具等一整套平台，並已建立起全球最大的戶外廣告交易市場。Vistar總部位於紐約，業務遍及30多個國家，與數百家品牌行銷公司和媒體所有者網絡合作，提供兼顧經典與前衛的戶外廣告服務。更多資訊，請造訪：https://www.vistarmedia.com/home。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。