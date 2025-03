ImmunoPrecise Antibodies et un leader mondial de la biotechnologie concluent un partenariat de 8 à 10 millions de dollars pour le développement de nouveaux traitements contre le cancer.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) (NASDAQ : IPA) est heureuse d'annoncer un partenariat stratégique avec une entreprise de biotechnologie de premier plan, ayant une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars, pour faire progresser la découverte et le développement de conjugués anticorps-médicaments (ADC) et d'anticorps bispécifiques pour le traitement du cancer. Cette collaboration a pour but de tirer parti de l'expertise en recherche sous contrat tout en intégrant la plateforme propriétaire B-cell Select™ d'IPA et ses capacités de découverte basées sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficacité et la précision du développement thérapeutique.

En vertu des termes de l'accord, le partenariat englobera la découverte, la caractérisation des candidats principaux, l'optimisation et la production à des fins précliniques de plusieurs traitements thérapeutiques à base d'anticorps, avec un accent sur le développement de traitements contre le cancer hautement sélectifs et efficaces. La plateforme propriétaire de modélisation multi-omiques et de découverte basée sur l'IA d'IPA, combinée à sa technologie B-cell Select™, sera intégrée à des étapes clés pour optimiser la sélection des traitements et accélérer le développement des candidats principaux.

L'accord, d'une valeur initiale de 8 millions de dollars, avec un potentiel d'expansion à 10 millions de dollars selon l'avancement du programme, s'étendra sur 18 à 24 mois et intégrera l'intelligence artificielle tout au long du processus afin d'améliorer la découverte et l'optimisation. Cette collaboration entend simplifier le processus de la découverte de cibles jusqu'à la sélection des candidats précliniques, marquant ainsi une étape importante dans l'avancement des produits biologiques de nouvelle génération pour le traitement du cancer.

« Ce partenariat souligne la puissance de la combinaison de la découverte assistée par l'IA avec l'ingénierie avancée des anticorps », a déclaré Dr Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise Antibodies. « Avec la commande déjà confirmée et le travail en cours, nous exploitons activement notre plateforme propriétaire B-cell Select™ et la technologie LENSai ™ pour accélérer le développement de thérapies ciblées contre le cancer. Cette collaboration met en lumière le rôle d'IPA dans la définition de l'avenir des produits biologiques de nouvelle génération avec une précision et une efficacité axées sur les données. »

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies (IPA) est une société biotechnologique qui s’appuie sur la modélisation multiomique et des systèmes complexes d’intelligence artificielle grâce à une série de technologies propriétaires et brevetées. L'entreprise possède une suite intégrée de capacités de bout en bout pour soutenir la découverte et le développement d'anticorps thérapeutiques et est connue pour résoudre des problématiques industrielles complexes. IPA possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »).

