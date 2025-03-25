Hit与Vistar Media合作启动全球大规模数字户外广告（DOOH）销售业务

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 日本领先的户外广告公司Hit Co., Ltd.今天宣布与首屈一指的数字户外广告（DOOH）程序化技术供应商Vistar Media建立合作伙伴关系。协议允许通过Vistar的程序化广告平台登上大尺寸户外广告屏幕，包括客流量位居世界前列的涩谷站和池袋站前的位置，以及东京都高速道路和大阪新御堂筋沿线的路边户外广告网络。使用Vistar Media平台的品牌和营销人员能够购买Hit在日本重点区域的独家广告库存。

Hit总裁兼代表董事Hideki Fukai表示：“通过与Vistar Media的合作，我们现在可以向新的国际大型广告商提供我们的库存。此次合作将为我们的客户带来巨大收益，这让我们备感兴奋。”

综合DOOH详情

Synchro 7 Shibuya Hit Vision

这7块DOOH屏幕位于涩谷站前，能够从涩谷站前十字路口和八公广场等地清晰可见，吸引了大量国内外游客驻足观看。通过与Vistar的合作，其中4块屏幕可以同步播放内容。

Ikebukuro Hit Vision

该醒目的DOOH屏幕位于日本最繁忙终点站之一的池袋站东口的正前方。这块大型DOOH屏幕分为上下两部分，总面积超过300平方米。

Metropolitan Expressway Digital LED Board

该大型DOOH网络覆盖整个首都高速道路。该网络拥有13块屏幕，每块屏幕面积超过80平方米，策略性地布置在高速公路沿线，带来强烈的视觉冲击。

Shin-midosuji Digital LED Board

该四屏DOOH网络位于关西主要干道新御堂筋沿线。一个面积大于排球场的巨型屏幕与三个垂直屏幕相结合，创造出令人惊艳的四屏视觉体验。

关于Hit

Hit成立于1991年，是一家专门从事户外广告的广告公司。

作为“户外广告领域的领军企业”，公司不断迎接新挑战，用户外广告的力量改变世界。更多信息，请访问：https://www.hit-ad.co.jp/english/

关于Vistar Media

Vistar Media专注于户外媒体，为品牌、营销人员和媒体所有者提供全球首个真正智能化的户外媒体买卖平台。Vistar拥有全球最丰富的数字户外广告库存，提供规模、数据和专业知识，帮助品牌获得更多关注。Vistar提供需求方平台、供应方平台、广告服务器、播放器、设备管理系统以及Adstruc传统户外广告策划工具等一整套平台，并已建立起全球最大的户外广告交易市场。Vistar总部位于纽约，业务遍及30多个国家，与数百家品牌营销公司和媒体所有者网络合作，提供兼顾经典与前卫的户外广告服务。更多信息，请访问：https://www.vistarmedia.com/home。

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