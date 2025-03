Dine Brands International annonce ses plans de développement de restaurants pour 2025

PASADENA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Dine Brands Internationa, une filiale de Dine Brands Global, Inc., la société mère des restaurants Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®, IHOP® et Fuzzy’s Taco Shop®, s’apprête à étendre son concept de double enseigne Applebee’s et IHOP en 2025. Cette expansion comprend l’entrée sur le marché costaricain avec le franchisé BLT UK Holdings Limited et l’ouverture des premiers restaurants non traditionnels au Mexique avec les franchisés Grupo Shogua et ATH Group.

Le format à double enseigne, qui combine Applebee’s et IHOP sous un même toit, a été un élément clé de la stratégie de croissance internationale de Dine Brands. Il existe actuellement 18 établissements à double enseigne répartis sur sept marchés : Mexique, Canada, Émirats arabes unis, Koweït, Arabie saoudite, Honduras et Pérou. En 2025, la société a pour objectif d’ouvrir 13 restaurants à double enseigne supplémentaires sur de nouveaux marchés internationaux et d’achever 10 conversions de restaurants à double enseigne, ce qui portera le nombre total de restaurants à double enseigne à 41. Le franchisé BLT UK Holdings Limited a ouvert le premier restaurant à double enseigne au Honduras en 2024 et prévoit d’ouvrir un deuxième établissement cette année. Il ouvrira également le premier restaurant à double enseigne au Costa Rica cet été à San Jose.

S’appuyant sur le succès de 2024, où Dine Brands International et ses franchisés ont ouvert 36 nouveaux restaurants et pénétré de nouveaux marchés comme le Honduras, l’expansion de 2025 se concentrera sur des opportunités de croissance à la fois traditionnelles et non traditionnelles. Outre l’ouverture par le franchisé ATH Group du premier restaurant non traditionnel à double enseigne au centre de voyage Parador Pedro Escobedo au Mexique, le franchisé Grupo Shogua ouvrira également un restaurant IHOP à l’aéroport international Felipe Ángeles (AIFA) de Mexico.

« Je suis incroyablement fier des progrès que nous réalisons pour nous étendre et nous développer avec des franchisés nouveaux et existants dans le monde entier », déclare Scott Gladstone, président du développement international et de l’entreprise chez Dine Brands Global. « Nos plans d’expansion créent des opportunités pour s’adapter aux coutumes, goûts et traditions locales, ainsi qu’à de nouveaux formats et à des empreintes variables. Nous nous engageons à créer des opportunités attrayantes et rentables pour les franchisés et l’entreprise, ainsi que des expériences nouvelles et uniques pour nos clients. »

Dine Brands recherche des maîtres développeurs qualifiés dans une sélection de territoires au Mexique (Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Durango, Nayarit, Colima, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca), dans une sélection de territoires au Canada, ainsi que des maîtres franchisés/maîtres développeurs dans une sélection de marchés en Europe et en Asie, y compris la Corée du Sud, le Japon et l’Espagne. Pour connaître les possibilités de franchise, rendez-vous sur https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising.

À propos de Dine Brands Global, Inc.

Basé à Pasadena, en Californie, Dine Brands Global, Inc. (NYSE : DIN), par l’intermédiaire de ses filiales et franchisés, soutient et exploite des restaurants sous les marques Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®, IHOP® et Fuzzy’s Taco Shop®. Au 31 décembre 2024, ces trois marques comptaient plus de 3 500 restaurants répartis sur 19 marchés internationaux. Dine Brands est l’une des plus grandes sociétés de restauration à service complet au monde et, en 2022, elle s’est développée dans le segment de la restauration rapide. Pour plus d’informations sur Dine Brands, rendez-vous sur le site Web de la société à l’adresse www.dinebrands.com.

