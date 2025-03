Accenture s’associe à Air France-KLM pour soutenir la transition du groupe vers le cloud

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Accenture (NYSE : ACN) accompagne Air France-KLM dans la transformation et la migration de toutes les applications numériques qui pilotent les opérations du groupe aérien vers le cloud, lui permettant ainsi de se séparer de ses trois centres de données. Cette transformation vient renforcer l’ensemble des fonctions opérationnelles de l'organisation, dont le transport des passagers, le service de fret et la maintenance des avions. Cette initiative, qui s'étendra sur plusieurs années, vise à apporter au groupe plus d'agilité, en adaptant la disponibilité de ses ressources en temps réel, ainsi qu'à lui assurer une plus grande résilience grâce au cloud, aux données et à l'IA, y compris l'IA générative.

Dans le cadre de ce projet, Accenture et Air France-KLM ont défini un modèle opérationnel commun avec un processus de gouvernance, permettant à Accenture de co-diriger l'initiative. Les deux entreprises ont mis en place une usine de migration vers le cloud qui utilise des processus prédéfinis et des modèles réutilisables, rendant possible la migration et la transformation simultanées des applications existantes d'Air France-KLM dans le cloud. Cette approche industrialisée, combinée à des exigences rigoureuses, a déjà permis le déploiement de 350 applications, réduisant considérablement leur time-to-market tout en respectant un calendrier ambitieux.

La transformation a déjà eu un impact positif sur les opérations du groupe aérien, lui assurant notamment une résilience renforcée. La nouvelle infrastructure cloud offre à Air France-KLM un accès en temps réel aux données, facilitant des décisions éclairées et une collaboration optimisée. Cette infrastructure a prouvé son efficacité lors d'une récente campagne de vente en France et aux Pays-Bas, permettant un accès rapide et massif aux ressources grâce à l'évolutivité du cloud.

« Nous sommes déterminés à soutenir Air France-KLM dans sa quête de résilience et de croissance en tirant parti du potentiel du cloud et de l’IA générative » a déclaré Sabine Bechelani, directrice exécutive responsable du secteur Travel d'Accenture France et Benelux, en charge du projet. « Cette collaboration démontre notre capacité à déployer des infrastructures numériques de pointe sur le marché complexe et concurrentiel du transport aérien. Nous permettons ainsi à nos clients de se développer et d’innover rapidement et efficacement, avec un accès facilité à l'information. »

« Cette collaboration représente une étape importante dans notre transformation numérique en cours », a déclaré Pierre-Olivier Bandet, directeur général adjoint en charge des Systèmes d’Information d’Air France-KLM. « En exploitant les capacités du cloud et de l'IA, nous renforçons l'efficacité et la flexibilité de nos opérations, favorisant ainsi l'agilité et les performances de l’organisation dans son ensemble. Travailler avec Accenture nous permet d'explorer de nouvelles voies pour rationaliser nos processus, optimiser notre prise de décision et exploiter les données, afin d'offrir une expérience de voyage sans cesse améliorée à des millions de clients. »

