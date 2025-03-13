Dine Brands International宣布2025年餐廳發展計畫

加州帕薩迪納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®、IHOP®和Fuzzy’s Taco Shop®餐廳母公司Dine Brands Global, Inc.的附屬公司Dine Brands International計畫在2025年擴張其Applebee’s和IHOP雙品牌餐廳概念。此次擴張包括與加盟商BLT UK Holdings Limited合作進入哥斯大黎加市場，並與加盟商Grupo Shogua和ATH Group在墨西哥設立首家非傳統餐廳。

將Applebee’s和IHOP合二為一的雙品牌模式，一直是Dine Brands國際成長策略的關鍵組成部分。公司目前在七個市場擁有18家雙品牌餐廳，這些市場包括：墨西哥、加拿大、阿拉伯聯合大公國、科威特、沙烏地阿拉伯、宏都拉斯和秘魯。2025年，公司的目標是在新的國際市場再設立13家雙品牌餐廳，並完成10家餐廳的雙品牌改造，使雙品牌餐廳總數達到41家。加盟商BLT UK Holdings Limited於2024年在宏都拉斯設立了首家雙品牌餐廳，並計畫於今年設立第二家餐廳。他們還將於今年夏天在哥斯大黎加的聖荷西設立該國首家雙品牌餐廳。

2024年，Dine Brands International及其加盟商設立了36家新餐廳，並進軍了宏都拉斯等新市場。在此成功的基礎上，2025年的擴張將聚焦于傳統和非傳統的成長機會。除了加盟商ATH Group將在墨西哥的Parador Pedro Escobedo旅遊中心設立首家非傳統雙品牌餐廳外，加盟商Grupo Shogua還將在墨西哥市的費利佩·安赫萊斯國際機場(AIFA)設立一家IHOP餐廳。

Dine Brands Global國際業務及企業發展總裁Scott Gladstone表示：「我為我們在與全球新老加盟商共同擴張和發展方面所取得的進展感到無比驕傲。我們的擴張計畫創造了機會，使我們能夠適應當地的習俗、口味和傳統，以及新的模式和不同的經營規模。我們致力於為加盟商和公司創造有吸引力的盈利機會，並為我們的顧客帶來全新且獨特的體驗。」

Dine Brands正在墨西哥的部分地區（南下加利福尼亞州、索諾拉州、錫那羅亞州、阿瓜斯卡達特斯州、薩卡特卡斯州、科阿韋拉州、杜蘭戈州、納亞里特州、科利馬州、伊達爾戈州、格雷羅州、瓦哈卡州）和加拿大的部分地區尋找合格的主開發商，並在歐洲和亞洲的部分市場（包括韓國、日本和西班牙）尋找主加盟商/主開發商。如欲瞭解加盟機會，請造訪https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising。

關於Dine Brands Global, Inc.

Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN)總部位於加州帕薩迪納，透過其子公司和加盟商支援和經營Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®、IHOP®和Fuzzy’s Taco Shop®等品牌的餐廳。截至2024年12月31日，這三個品牌在19個國際市場擁有超過3500家餐廳。Dine Brands是全球最大的全服務型餐廳公司之一，並于2022年進軍快速休閒餐廳領域。如欲瞭解有關Dine Brands的更多資訊，請造訪公司網站：www.dinebrands.com。

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