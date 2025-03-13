Dine Brands International宣布2025年餐厅发展计划

加州帕萨迪纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®、IHOP®和Fuzzy’s Taco Shop®餐厅母公司Dine Brands Global, Inc.的附属公司Dine Brands International计划在2025年拓展其Applebee’s和IHOP双品牌餐厅概念。此次拓展包括与加盟商BLT UK Holdings Limited合作进入哥斯达黎加市场，并与加盟商Grupo Shogua和ATH Group在墨西哥开设首家非传统餐厅。

将Applebee’s和IHOP合二为一的双品牌模式，一直是Dine Brands国际增长战略的关键组成部分。公司目前在七个市场拥有18家双品牌餐厅，这些市场包括：墨西哥、加拿大、阿联酋、科威特、沙特阿拉伯、洪都拉斯和秘鲁。2025年，公司的目标是在新的国际市场再开设13家双品牌餐厅，并完成10家餐厅的双品牌改造，使双品牌餐厅总数达到41家。加盟商BLT UK Holdings Limited于2024年在洪都拉斯开设了首家双品牌餐厅，并计划于今年开设第二家餐厅。他们还将于今年夏天在哥斯达黎加的圣何塞开设该国首家双品牌餐厅。

2024年，Dine Brands International及其加盟商开设了36家新餐厅，并进军了洪都拉斯等新市场。在此成功的基础上，2025年的拓展将聚焦于传统和非传统的增长机会。除了加盟商ATH Group将在墨西哥的Parador Pedro Escobedo旅游中心开设首家非传统双品牌餐厅外，加盟商Grupo Shogua还将在墨西哥城的费利佩·安赫莱斯国际机场(AIFA)开设一家IHOP餐厅。

Dine Brands Global国际业务及企业发展总裁Scott Gladstone表示：“我为我们在与全球新老加盟商共同拓展和发展方面所取得的进展感到无比自豪。我们的拓展计划创造了机会，使我们能够适应当地的习俗、口味和传统，以及新的模式和不同的经营规模。我们致力于为加盟商和公司创造有吸引力的盈利机会，并为我们的顾客带来全新且独特的体验。”

Dine Brands正在墨西哥的部分地区（南下加利福尼亚州、索诺拉州、锡那罗亚州、阿瓜斯卡连特斯州、萨卡特卡斯州、科阿韦拉州、杜兰戈州、纳亚里特州、科利马州、伊达尔戈州、格雷罗州、瓦哈卡州）和加拿大的部分地区寻找合格的主开发商，并在欧洲和亚洲的部分市场（包括韩国、日本和西班牙）寻找主加盟商/主开发商。如需了解加盟机会，请访问https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising。

关于Dine Brands Global, Inc.

Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN)总部位于加州帕萨迪纳，通过其子公司和加盟商支持和经营Applebee’s Neighborhood Grill + Bar®、IHOP®和Fuzzy’s Taco Shop®等品牌的餐厅。截至2024年12月31日，这三个品牌在19个国际市场拥有超过3500家餐厅。Dine Brands是全球最大的全服务型餐厅公司之一，并于2022年进军快速休闲餐厅领域。如需了解有关Dine Brands的更多信息，请访问公司网站：www.dinebrands.com。

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