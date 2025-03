T-Mobile, Thales et SIMPL apportent flexibilité et sécurité aux déploiements IoT

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--Les déploiements à grande échelle d’objets connectés présentent des défis importants en matière de sécurité, de simplicité et de connectivité. Cette collaboration permet de fournir aux acteurs de l’IoT une solution sécurisée de bout en bout qui gère l’activation de la première connectivité et le cycle de vie des appareils.

Grâce à cette collaboration, tous les appareils équipés d'une eSIM et gérés par SIMPL IoT sont préchargés avec un profil d'activation T-Mobile, ce qui garantit une première connectivité instantanée et automatique. Cela permet aux appareils, une fois déployés sur le terrain, de se connecter immédiatement au réseau cellulaire le plus approprié via la solution Thales Adaptive Connect.

L'intégration de Thales Adaptive Connect à la plateforme SIMPL permet aux clients de gérer automatiquement la connectivité des appareils en temps réel. Via une interface web, les entreprises et les équipementiers peuvent gérer à distance la connectivité des appareils, rationalisant ainsi les processus de déploiement et de maintenance.

Cela élimine les obstacles logistiques et opérationnels liés à la mise à jour manuelle des appareils ; en effet, une fois installés sur le terrain les appareils équipés d'eSIM se connectent instantanément au réseau cellulaire le plus approprié. Cette solution révolutionnaire s'appuie sur les technologies eSIM et GSMA SGP.22/32, ce qui permet aux entreprises de surmonter les contraintes habituelles en matière de connectivité.

« Cette collaboration offre aux entreprises IoT ce dont elles ont vraiment besoin : une eSIM et une connectivité fiable qui simplifient tout déploiement. Nous éliminons la complexité opérationnelle pour que les entreprises puissent se concentrer sur l'innovation, et non sur la gestion de l'infrastructure », a déclaré Ryan Keefe, COO, directeur des opérations de SIMPL.

« La mise en commun des expertises Thales, SIMPL et T-Mobile façonnent l'avenir grâce à la technologie eSIM, aux plates-formes avancées et aux solutions commerciales pionnières qui aident nos clients à prospérer », a déclaré Mike Fitz, vice-président des ventes de solutions, T-Mobile for Business. « En fournissant une connectivité ‘prête à l'emploi’ ainsi que des outils efficaces, nous permettons aux entreprises de se développer sans limites. Cette approche simplifie les décisions complexes en matière de chaîne d'approvisionnement et de connectivité IoT, renforçant ainsi notre engagement en faveur de l'innovation et de la réussite des clients. »

« La collaboration entre T-Mobile, SIMPL IoT et Thales représente une avancée majeure pour relever les défis de résilience et de sécurité de la connectivité IoT. Avec l'adoption de Thales Adaptive Connect*, les entreprises de tous secteurs peuvent faire évoluer en toute confiance leurs opérations, grâce à une connectivité fiable, sécurisée et ‘tout terrain’ », a déclaré Eva Rudin, vice-présidente des solutions mobiles et de connectivité chez Thales.

* La première solution commerciale conforme aux standards technologiques SGP.22 et SGP.32 de la GSMA.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe investit plus de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité, le quantique et les technologies du cloud.

Thales compte plus de 83 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros.

