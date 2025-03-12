媒体发布：Allianz将全球奥林匹克及残奥合作伙伴关系延长至2032年

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 更快、更高、更强——团结一心：在精彩纷呈的2024年巴黎奥运会及残奥会落幕后，Allianz与国际奥林匹克委员会(IOC)今日宣布，双方将把全球奥林匹克及残奥合作伙伴关系（TOP合作伙伴关系）再延长四年至2032年。

作为官方全球保险合作伙伴，Allianz将在额外的一个奥运会周期内支持奥林匹克及残奥运动，这包括2030年法国阿尔卑斯山冬奥会及残奥会以及2032年澳大利亚布里斯班奥运会及残奥会，在公司的全球70个市场中，让运动员和数十亿粉丝在和平的竞技中团结在一起。Allianz管理风险，为赛事组织者、参与者和观众提供保障，并通过指导和职业发展机会支持运动员。2030年和2032年的奥运会将在Allianz的两个核心市场——法国和澳大利亚举行，这两个市场在2024年为Allianz贡献了超过10%的营业利润。

Allianz是全球领先的保险公司之一，也是最具实力的保险品牌，自2021年以来一直是奥林匹克运动的官方全球保险合作伙伴，负责支持2024年巴黎奥运会、2026年米兰科尔蒂纳冬奥会以及2028年洛杉矶奥运会的筹备和举办。Allianz自2006年起也一直支持国际残奥委会，于2021年成为“全球残奥合作伙伴”。与奥林匹克及残奥运动的合作与Allianz的“团结的力量”项目相辅相成，该项目通过团结、联系和共同理解，帮助将个人和组织凝聚在一起，促进包容性繁荣。

2024年巴黎奥运会：创收视纪录

根据代表国际奥委会进行的独立研究，84%的潜在全球观众关注了2024年巴黎奥运会，创下历史纪录。这相当于约50亿人，意味着全球一半以上的人口关注了奥运会运动员鼓舞人心的成就以及巴黎奥运会凝聚人心的魅力。

2024年巴黎残奥会是有史以来规模最大、最出色的一届，为未来所有残奥赛事树立了新的标杆。本届残奥会汇聚了创纪录的169个参赛代表团和4400名运动员，由225家媒体版权持有者进行转播，数量超过以往任何一届。残奥会在全球的吸引力与日俱增，除主办国市场外，其电视直播观看时长比2020年东京残奥会增加了83%。

Allianz首席执行官Oliver Bäte表示：“2024年巴黎奥运会及残奥会激励了全世界，也激励了我们的员工、客户和商业伙伴，通过体育让人们精神振奋并团结在一起。我们也看到这对我们的业务和Allianz品牌带来了非常积极的效益。因此，我们非常高兴——尤其是在世界日益分化的背景下——将这一成功的合作伙伴关系延长至2032年，并继续支持奥林匹克及残奥运动的团结精神。”

国际奥委会主席Thomas Bach表示：“我们很高兴在2024年巴黎奥运会取得成功之后，将与Allianz的合作伙伴关系再延长四年。Allianz是其所在行业的全球领导者，相信通过体育建设更美好世界的奥林匹克愿景，并支持我们对全世界运动员的承诺。如今，世界比以往任何时候都更需要体育的力量来凝聚人心。国际奥委会和Allianz有着共同的愿景，这就是为什么我们认为双方的合作伙伴关系比以往任何时候都更加重要。”

国际残奥委会(IPC)主席 Andrew Parsons 表示：“Allianz与国际残奥委会的合作始于2006年，我们的伙伴关系以及对让世界变得更美好的共同热情与日俱增，对整个残奥运动产生了巨大影响。我们非常期待与Allianz的合作关系随着这份协议延长至2032年而跨越超过四分之一个世纪。这让我们对未来能够共同取得的成就更有信心，通过残疾人体育运动打造一个更具包容性的世界。”

国际奥委会收入与商业合作伙伴委员会主席 Jiří Kejval 表示：“Allianz是奥林匹克及残奥运动的大力支持者。该公司建立了一家基于信任的全球领先企业，这凸显了Allianz对双方合作伙伴关系所投入的信任和承诺的重要性。我们非常自豪能与Allianz合作至2032年。”

民众、企业、品牌

在最近的2024年巴黎奥运会及残奥会上，Allianz扮演了多方面的角色，提供全面的保险保障，大力支持运动员，并在全球60多个市场开展活动，将员工、客户、商业伙伴和粉丝与通过体育建设更美好世界的共同愿景联系在一起。

作为全球保险合作伙伴，Allianz帮助确保奥运会的顺利和安全举办，自始至终保护运动员、粉丝以及体育生态系统中的众多参与者，通常是通过15个业务领域的“无形”解决方案和服务来实现。Allianz为15.5万名运动员、工作人员、志愿者以及奥林匹克和残奥大家庭成员推出了全面的医疗援助计划，为粉丝提供门票取消保险，并为许多体育场馆提供财产和责任保险。

通过其全球性的“蓄势待发勇闯精彩”(Get Ready for the Best)活动，Allianz聚焦于通过在60多个国家开展的各种市场活动和数字宣传活动来强调做好准备的重要性，与奥林匹克精神建立了深厚的联系，并吸引了新的目标群体。自2021年合作开始以来，消费者对这一合作关系的认知度以两位数的百分点增长。这有助于提升关键品牌相关指标的表现，如品牌好感度和购买意向。根据Interbrand的评估，Allianz的预估品牌价值为238亿美元。

Allianz运营着一个专门的运动员支持项目——Team Allianz，由全球100多名运动员组成。这包括全年的导师伙伴计划和金融知识普及举措，旨在帮助运动员管理体育事务、个人财务和职业生涯。Allianz还主导MoveNow项目，通过提供渠道和机会，鼓励全球年轻人保持积极运动的状态。

关于Allianz

Allianz 集团是全球领先的保险公司和资产管理公司之一，在近70个国家拥有约1.28亿*私人和企业客户。Allianz客户受益于广泛的个人和企业保险服务，从财产、人寿和健康保险到援助服务，再到信用保险和全球商业保险。Allianz是全球最大的投资者之一，代表其保险客户管理着约7760亿欧元**的资产。此外，我们的资产管理公司PIMCO和Allianz Global Investors管理着约1.9万亿欧元**的第三方资产。由于我们在业务流程和投资决策中系统性地整合了各项生态和社会标准，我们在道琼斯可持续发展指数中位居保险行业的领军企业之列。2024年，超过15.6万名员工为集团实现了1798亿欧元的业务总量和160亿欧元的营业利润。

* 包括与Allianz客户的非合并实体。

**截至2024年12月31日。

关于国际奥林匹克委员会(IOC)

国际奥林匹克委员会是一个非营利性民间非政府国际组织，由志愿者组成，致力于通过体育建设更美好的世界。它将超过90%的收入重新分配给更广泛的体育运动，这意味着每天有相当于420万美元的资金被用于帮助全世界各个级别的运动员和体育组织。

关于国际残奥委会(IPC)

国际残奥委会(IPC)是残奥运动的全球管理机构，总部位于德国波恩。作为一个成立于1989年的国际非营利组织，我们在所有工作中都以运动员为中心、以会员为重点。国际残奥委会的愿景是通过残疾人体育运动打造一个包容性的世界，而我们的使命是领导残奥运动，监督残奥会的举办，并支持会员，使残疾运动员能够取得卓越的体育成绩。

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