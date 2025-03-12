媒體發佈：Allianz將全球奧林匹克及帕拉林匹克合作夥伴關係延長至2032年

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 更快、更高、更強——團結一心：在精彩紛呈的2024年巴黎奧運會及帕運會落幕後，Allianz與國際奧林匹克委員會(IOC)今日宣布，雙方將把全球奧林匹克及帕拉林匹克合作夥伴關係（TOP合作夥伴關係）再延長四年至2032年。

身為官方全球保險合作夥伴，Allianz將在額外的一個奧運會週期內支援奧林匹克及帕拉林匹克運動，這包括2030年法國阿爾卑斯山冬奧會及帕運會以及2032年澳洲布里斯本奧運會及帕運會，在公司的全球70個市場中，讓運動員和數十億粉絲在和平的競技中團結在一起。Allianz管理風險，為賽事主辦方、參與者和觀眾提供保障，並透過指導和職業發展機會支援運動員。2030年和2032年的奧運會將在Allianz的兩個核心市場——法國和澳洲舉行，這兩個市場在2024年為Allianz貢獻了超過10%的營業利潤。

Allianz是全球首屈一指的保險公司之一，也是最具實力的保險品牌，自2021年以來一直是奧林匹克運動的官方全球保險合作夥伴，負責支援2024年巴黎奧運會、2026年米蘭科爾蒂納冬奧會以及2028年洛杉磯奧運會的籌備和舉辦。Allianz自2006年起也一直支援國際帕拉林匹克委員會，于2021年成為「全球帕拉林匹克合作夥伴」。與奧林匹克及帕拉林匹克運動的合作與Allianz的「團結的力量」計畫相輔相成，該計畫透過團結、連結和共同理解，協助將個人和組織凝聚在一起，促進包容性繁榮。

2024年巴黎奧運會：創收視紀錄

根據代表國際奧會進行的獨立研究，84%的潛在全球觀眾關注了2024年巴黎奧運會，創下歷史紀錄。這相當於約50億人，表示全球一半以上的人口關注了奧運會運動員鼓舞人心的成就以及巴黎奧運會凝聚人心的魅力。

2024年巴黎帕運會是有史以來規模最大、最出色的一屆，為未來所有帕拉林匹克賽事樹立了新的標竿。本屆帕運會匯聚了創紀錄的169個參賽代表團和4400名運動員，由225家媒體版權持有者進行轉播，數量超過以往任何一屆。帕運會在全球的吸引力與日俱增，除主辦國市場外，其電視直播觀看時長比2020年東京帕運會增加了83%。

Allianz執行長Oliver Bäte表示：「2024年巴黎奧運會及帕運會激勵了全世界，也激勵了我們的員工、客戶和商業夥伴，透過運動讓人們精神振奮並團結在一起。我們也看到這對我們的業務和Allianz品牌帶來了非常積極的效益。因此，我們非常高興——尤其是在世界日益分化的背景下——將這一成功的合作夥伴關係延長至2032年，並繼續支援奧林匹克及帕拉林匹克運動的團結精神。」

國際奧會主席Thomas Bach表示：「我們很高興在2024年巴黎奧運會取得成功之後，將與Allianz的合作夥伴關係再延長四年。Allianz是其所在產業的全球領導者，相信透過運動建設更美好世界的奧林匹克願景，並支援我們對全世界運動員的承諾。如今，世界比以往任何時候都更需要運動的力量來凝聚人心。國際奧會和Allianz具有共同的願景，這就是為什麼我們認為雙方的合作夥伴關係比以往任何時候都更加重要。」

國際帕拉林匹克委員會(IPC)主席 Andrew Parsons 表示：「Allianz與國際帕委會的合作始於2006年，我們的夥伴關係以及對讓世界變得更美好的共同熱情與日俱增，對整個帕拉林匹克運動產生了巨大影響。我們非常期待與Allianz的合作關係隨著這份協議延長至2032年而跨越超過四分之一個世紀。這讓我們對未來能夠共同取得的成就更有信心，透過身心障礙人士體育運動打造一個更具包容性的世界。」

國際奧會收入與商業合作夥伴委員會主席 Jiří Kejval 表示：「Allianz是奧林匹克及帕拉林匹克運動的大力支持者。該公司建立了一家基於信任的全球一流企業，這彰顯了Allianz對雙方合作夥伴關係所投入的信任和承諾的重要性。我們非常驕傲能與Allianz合作至2032年。」

民眾、企業、品牌

在最近的2024年巴黎奧運會及帕運會上，Allianz扮演了多方面的角色，提供全面的保險保障，大力支持運動員，並在全球60多個市場展開活動，將員工、客戶、商業夥伴和粉絲與透過運動建設更美好世界的共同願景連結在一起。

身為全球保險合作夥伴，Allianz協助確保奧運會的順利和安全舉辦，自始至終保護運動員、粉絲以及運動生態系統中的眾多參與者，通常是透過15個業務領域的「無形」解決方案和服務來實現。Allianz為15.5萬名運動員、工作人員、志工以及奧林匹克和帕拉林匹克大家庭成員推出了全面的醫療援助計畫，為粉絲提供門票取消保險，並為許多體育場館提供財產和責任保險。

透過其全球性的「蓄勢待發勇闖精彩」(Get Ready for the Best)活動，Allianz聚焦於透過在60多個國家展開的各種市場活動和數位宣傳活動來強調做好準備的重要性，與奧林匹克精神建立了深厚的连结，並吸引了新的目標群體。自2021年合作開始以來，消費者對這一合作關係的認知度以兩位數的百分點成長。這有助於提升關鍵品牌相關指標的表現，如品牌好感度和購買意向。根據Interbrand的評估，Allianz的預估品牌價值為238億美元。

Allianz運作著一個專門的運動員支援計畫——Team Allianz，由全球100多名運動員組成。這包括全年的導師夥伴計畫和金融知識普及倡議，旨在協助運動員管理運動事務、個人財務和職業生涯。Allianz還主導MoveNow計畫，透過提供通路和機會，鼓勵全球年輕人保持積極運動的狀態。

關於Allianz

Allianz 集團是全球首屈一指的保險公司和資產管理公司之一，在近70個國家擁有約1.28億*私人和企業客戶。Allianz客戶受惠于廣泛的個人和企業保險服務，從財產、人壽和健康保險到援助服務，再到信用保險和全球商業保險。Allianz是全球最大的投資人之一，代表其保險客戶管理著約7760億歐元**的資產。此外，我們的資產管理公司PIMCO和Allianz Global Investors管理著約1.9兆歐元**的第三方資產。由於我們在業務流程和投資決策中系統性地整合了各項生態和社會標準，我們在道瓊永續發展指數中位居保險業的領軍企業之列。2024年，超過15.6萬名員工為集團實現了1798億歐元的業務總量和160億歐元的營業利潤。

* 包括與Allianz客戶的非合併實體。

**截至2024年12月31日。

關於國際奧林匹克委員會(IOC)

國際奧林匹克委員會是一個非營利性民間非政府國際組織，由志工組成，致力於透過運動建設更美好的世界。它將超過90%的收入重新分配給更廣泛的體育運動，這表示每天有相當於420萬美元的資金被用於協助全世界各個等級的運動員和運動組織。

關於國際帕拉林匹克委員會(IPC)

國際帕拉林匹克委員會(IPC)是帕拉林匹克運動的全球管理機構，總部位於德國波昂。身為一個成立於1989年的國際非營利組織，我們在所有工作中都以運動員為中心、以會員為重點。國際帕委會的願景是透過身心障礙人士體育運動打造一個包容性的世界，而我們的使命是領導帕拉林匹克運動，監督帕運會的舉辦，並支援會員，使身心障礙運動員能夠取得卓越的運動成績。

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