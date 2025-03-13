Myrobalan Therapeutics獲美國國家多發性硬化症協會撥款，推動MRO-002在多發性硬化症中的開發

麻薩諸塞州梅德福--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Myrobalan Therapeutics是一家開發強效、選擇性和腦髓穿透口服小分子療法以恢復腦部功能的生物科技公司，該公司今天宣布獲得美國國家多發性硬化症協會（National Multiple Sclerosis Society）超過85萬美元的撥款，以支持MRO-002這種G蛋白偶聯受體17（GPR17）拮抗劑的臨床前和轉譯開發，用於治療漸進性多發性硬化症。這項撥款由美國國家多發性硬化症協會的Fast Forward計畫頒發，該計畫旨在支援商業機構開發多發性硬化症的新療法及診斷工具。

多發性硬化症是一種無法預測的中樞神經系統疾病，其特徵為神經發炎和脫髓鞘。漸進性多發性硬化症的特徵是神經功能隨著時間的推移持續惡化，是一個尚未滿足的重大醫療需求。目前對於漸進性多發性硬化症的治療選擇有限，只有幾種已核准的療法，在能透過促進髓鞘修復來恢復神經元功能的新型療法方面，仍有相當大的缺口。Myrobalan正在開發的MRO-002有望促進漸進性多發性硬化症的髓鞘再形成。

美國國家多發性硬化症協會轉譯研究部副總裁Walter Kostich博士表示：「一種能夠促進髓鞘修復的療法將極大地幫助到多發性硬化症病患。我們很高興能夠支援Myrobalan Therapeutics對MRO-002進行臨床前測試，並期待了解其是非能為多發性硬化症病患帶來轉譯潛力。」

Myrobalan Therapeutics執行長暨共同創辦人王靜博士表示：「我們很高興獲得美國國家多發性硬化症協會的Fast Forward基金，並感謝他們對我們藥物開發方法的信心。我們相信MRO-002具有促進神經退行性疾病、脫髓鞘疾病和中樞神經系統損傷復原的髓鞘修復的潛力。」

關於MRO-002

MRO-002是一種口服生物可利用、可透過血腦屏障的GPR17小分子拮抗劑，可阻斷髓鞘修復。

關於Myrobalan Therapeutics, Inc.

Myrobalan Therapeutics是一家總部位於麻薩諸塞州梅德福的臨床前階段生物科技公司，專注于開發口服神經修復療法，旨在逆轉導致大腦功能障礙和中樞神經系統疾病的關鍵病理過程。Myrobalan運用對脫髓鞘和神經發炎等神經過程的深入瞭解，以及創新的藥物發現工具，開發出具有高度選擇性和腦屏障穿透性的候選治療藥物，這些化合物在治療具有重大未滿足醫療需求的中樞神經系統疾病方面具有獨特的優勢。Myrobalan致力於改變未來，讓中樞神經系統退化性疾病病患能夠獲得安全有效、具有修復潛力的藥物。如欲瞭解有關Myrobalan Therapeutics的更多資訊，請造訪我們的網站：myrotx.com。

關於美國國家多發性硬化症協會

美國國家多發性硬化症協會成立於1946年，致力於創造一個沒有多發性硬化症的世界，並且是這項持久運動的全球領導者。該協會資助尖端的治療研究，透過倡議推動改變，並提供計畫和服務，幫助多發性硬化症患者過上最美好的生活。如欲瞭解更多資訊，請造訪：nationalmssociety.org，或撥打1-800-344-4867。

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