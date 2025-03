Orano et Navoiyuran signent un accord ouvrant la voie au développement industriel du gisement d'uranium de South Djengeldi en Ouzbékistan

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Orano et Navoiyuran annoncent la signature d’un accord ouvrant la voie au développement industriel du gisement d'uranium de South Djengeldi dans le cadre de la co-entreprise Nurlikum Mining.

Selon les termes de l’accord, le projet South Djengeldi s’insère dans la base industrielle existante de Navoiyuran qui assurera le rôle d’opérateur du projet.

L'accord marque également l'entrée d'un nouveau partenaire japonais, ITOCHU Corporation, qui acquiert une participation minoritaire dans la co-entreprise.

Ce nouveau partenariat consolide les récents développements de la joint-venture et traduit la détermination de toutes les parties à poursuivre le développement de l’exploitation du projet minier South Djengeldi.

Sur la base des ressources certifiées à date, le projet South Djengeldi devrait assurer une production s’étalant sur une décennie, avec un pic à 700 tonnes d'uranium par an.

Le projet s’inscrit dans un programme de coopération plus global avec Navoiyuran défini dans un accord-cadre stratégique conclu par Orano avec l’État Ouzbek en 2022.

Les partenaires engageront également un programme d’exploration, avec l’objectif de doubler a minima les ressources minérales de la co-entreprise.

Xavier Saint Martin Tillet, directeur des activités minières d’Orano, a déclaré : « Ce projet participe à la diversification des sources de production du groupe. C’est une nouvelle phase qui se concrétise aujourd’hui grâce au travail entrepris depuis cinq ans en Ouzbékistan. Orano entend apporter son expertise géologique et technique au développement du projet, et ainsi participer à l’extension de l’activité de la co-entreprise».

À propos d’Orano

Opérateur international de premier plan dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos de Navoiyuran

En tant que cinquième plus grand producteur d’uranium au monde, Navoiyuran joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement durable et responsable en combustible nucléaire. Spécialisée dans l’extraction et le traitement de l’uranium naturel en oxyde d’uranium, l’entreprise répond à la demande mondiale en énergie propre grâce à ses exportations. Avec un effectif de plus de 9 000 professionnels, Navoiyuran exploite des installations de pointe et utilise une technologie avancée de lixiviation in situ afin d’optimiser l’efficacité tout en réduisant son impact environnemental. Engagée en faveur de la sécurité, de l’innovation et de l’excellence opérationnelle, l’entreprise renforce la position de l’Ouzbékistan dans l’industrie nucléaire mondiale et contribue au développement responsable des ressources.

À propos de ITOCHU Corporation

ITOCHU est une entreprise commerciale de premier plan, engagée dans un grand nombre d’activités, dont l’importation, l’exportation et l’investissement commercial au Japon et à l’étranger dans divers domaines parmi lesquels le textile, les machines, les métaux, les minéraux, l’énergie, les produits chimiques, l’alimentation, les produits de consommation, l’immobilier, les technologies de l’information, de la communication et de la finance.

ITOCHU poursuit une politique visant à renforcer sa contribution et son engagement en faveur des objectifs de développement durable à travers ses activités d’entreprise tout en restant à l’écoute de toutes les parties prenantes, y compris le marché, la société et les consommateurs.

ITOCHU s’engage à mettre en œuvre des projets visant à favoriser une transition énergétique durable et la neutralité carbone.