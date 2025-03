Comunicato stampa: Allianz estende la partnership olimpica e paralimpica mondiale fino al 2032

MONACO--(BUSINESS WIRE)--Faster, Higher, Stronger – Together: dopo gli indimenticabili Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Allianz e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) hanno annunciato oggi che estenderanno la loro Partnership mondiale Olimpica e Paralimpica (TOP Partnership) per altri quattro anni, fino al 2032.

In qualità di partner assicurativo ufficiale a livello mondiale, Allianz promuoverà i Movimenti Olimpico e Paralimpico in occasione di altre due edizioni dei Giochi: i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Alpi Francesi 2030 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Brisbane 2032 in Australia, riunendo atleti e miliardi di fan in una competizione pacifica nei 70 mercati in cui l’azienda è presente a livello mondiale. Allianz gestisce i rischi, fornisce protezione agli organizzatori, i partecipanti e gli spettatori e supporta gli atleti svolgendo attività di tutoraggio e offrendo opportunità professionali. I Giochi del 2030 e del 2032 si svolgeranno in due dei mercati principali di Allianz, Francia e Australia, che hanno contribuito per oltre il 10% all'utile operativo di Allianz nel 2024.

Allianz è una delle principali compagnie assicurative al mondo e il marchio assicurativo più affermato a livello mondiale, è il partner assicurativo mondiale ufficiale del Movimento Olimpico sin dal 2021 e ha contribuito alla preparazione e all'organizzazione di Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e LA 2028. Inoltre, dal 2006 Allianz sostiene il Comitato Paralimpico Internazionale, e dal 2021 è "Partner paralimpico mondiale". La partnership con i Movimenti Olimpico e Paralimpico va a integrare il programma "Power of Unity" di Allianz, che aiuta a riunire individui e organizzazioni per promuovere una prosperità inclusiva attraverso unità, connessione e comprensione reciproca.

Parigi 2024: record di pubblico

Secondo una ricerca indipendente realizzata per conto del CIO, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono stati seguiti dall’84% del pubblico potenziale a livello globale, un dato record. Questa cifra equivale a circa cinque miliardi di persone: di conseguenza, più della metà della popolazione mondiale ha seguito le imprese entusiasmanti degli atleti olimpici e la magia coesiva dei Giochi Olimpici di Parigi.

I Giochi Paralimpici di Parigi 2024 sono stati i più importanti e i migliori di sempre, e saranno un vero e proprio punto di riferimento per tutte le edizioni future. È stato battuto ogni record di partecipazione, con la presenza di ben 169 delegazioni e 4.400 atleti, e i Giochi sono stati trasmessi da 225 titolari di diritti mediatici, il numero più alto di sempre. I Giochi Paralimpici sono sempre più seguiti a livello globale, con un aumento rispetto a Tokyo 2020 pari all’83% delle ore di diretta TV, senza considerare il mercato del Paese ospite.

Il CEO di Allianz, Oliver Bäte, ha dichiarato che: "I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 sono stati una fonte di ispirazione per tutti in ogni parte del mondo, dai dipendenti ai clienti, fino ai partner commerciali, elevando e unendo le persone attraverso lo sport. Inoltre, abbiamo osservato un impatto molto positivo anche sul nostro business e sul marchio Allianz. E in un mondo che si mostra sempre più diviso, siamo quindi particolarmente lieti di annunciare la conferma di questa partnership di successo fino al 2032 e di continuare ad alimentare lo spirito di unità rappresentato dai Movimenti Olimpico e Paralimpico."

Il Presidente del CIO, Thomas Bach, ha dichiarato: "Siamo lieti di confermare la nostra partnership con Allianz per altri quattro anni, sulla scia del successo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Allianz è leader mondiale nel suo settore ed è un fermo sostenitore dell’idea di costruire un mondo migliore attraverso lo sport in linea con lo spirito Olimpico, contribuendo a sostenere gli atleti di tutto il mondo. Ora più che mai, il mondo ha bisogno del potere dello sport di avvicinare le persone tra loro. Il CIO e Allianz condividono questa visione, ed è per questo motivo che la nostra partnership è più che mai importante."

Andrew Parsons , Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), ha affermato: "La collaborazione di Allianz con il CPI è cominciata nel 2006, e da allora siamo accomunati ogni giorno di più dall’idea di trasformare il mondo in un posto migliore, con un entusiasmo che si trasmette con grande forza a tutto il Movimento Paralimpico. Grazie all’estensione di questo accordo fino al 2032, la nostra partnership con Allianz supererà il traguardo del quarto di secolo, e questa notizia ci rende davvero felici e ancora più sicuri che insieme riusciremo a raggiungere obiettivi importanti e a creare un mondo più inclusivo attraverso gli sport paralimpici."

Jiří Kejval , presidente della Commissione per i ricavi e le partnership commerciali del CIO, ha affermato: "Allianz sostiene con profonda convinzione i Movimenti Olimpico e Paralimpico. L'azienda ha sviluppato un'attività leader a livello mondiale fondata sulla fiducia, e questo testimonia l'importanza della fiducia e dell’impegno costante che Allianz ha dimostrato nella nostra partnership. Siamo molto orgogliosi di continuare a collaborare con Allianz fino al 2032."

Persone, business, marchio

In occasione degli ultimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Allianz ha svolto un ruolo molteplice, offrendo una copertura assicurativa completa e un forte sostegno agli atleti e realizzando campagne in più di 60 mercati in tutto il mondo che hanno messo in connessione tra loro dipendenti, clienti, partner commerciali e fan, per promuovere una visione condivisa e l’obiettivo di costruire un mondo migliore attraverso lo sport.

In qualità di partner assicurativo globale, Allianz ha contribuito a garantire lo svolgimento senza intoppi dei Giochi in tutta sicurezza, proteggendo dall'inizio alla fine atleti, fan e i tanti collaboratori di questo ecosistema sportivo, spesso attraverso soluzioni e servizi "intangibili" attraverso 15 linee di business. Allianz ha lanciato un programma completo di assistenza medica per 155.000 atleti, membri dello staff, volontari e membri della grande famiglia olimpica e paralimpica, oltre a offrire un'assicurazione per l'annullamento del biglietto per i fan e una copertura assicurativa danni per molti impianti sportivi.

Attraverso la campagna globale "Get Ready for the Best", orientata a promuovere l'importanza della preparazione attraverso varie attività di mercato e campagne digitali in più di 60 paesi, Allianz ha contribuito a diffondere lo spirito Olimpico suscitando l’interesse di nuovi gruppi target. Da quando questa partnership è stata avviata nel 2021, la consapevolezza della partnership tra i consumatori ha registrato incrementi percentuali a due cifre. Ciò ha consentito di migliorare le prestazioni del marchio in relazione a parametri chiave come il gradimento del brand e la considerazione di acquisto. Secondo Interbrand, il valore del brand Allianz è stimato a 23,8 miliardi di dollari.

Allianz gestisce un programma dedicato a fornire supporto agli atleti, Team Allianz, che coinvolge più di 100 atleti a livello mondiale. Il programma prevede l’iniziativa di tutoraggio Buddy Program per tutto l'anno e una serie di iniziative di educazione finanziaria che aiutano gli atleti a gestire l’attività sportiva, le finanze personali e le loro carriere professionali. Allianz ha lanciato anche il programma MoveNow, per invitare i giovani di tutto il mondo a mantenersi attivi agevolando l’accesso all’attività fisica e offrendo una serie di opportunità.

Informazioni su Allianz

Il Gruppo Allianz è uno dei principali assicuratori e gestori patrimoniali al mondo, con circa 128 milioni* di clienti privati e aziendali in quasi 70 Paesi. I clienti di Allianz possono beneficiare di un'ampia gamma di servizi assicurativi personali e aziendali, che vanno dalle assicurazioni sulla proprietà, sulla vita e sulla salute ai servizi di assistenza, fino alle assicurazioni sul credito e alle assicurazioni aziendali globali. Allianz è uno dei maggiori investitori al mondo e gestisce circa 776 miliardi di euro** per conto dei suoi clienti assicurativi. Inoltre, i nostri asset manager PIMCO e Allianz Global Investors gestiscono circa 1.900 miliardi di euro** di asset di terzi. Grazie all'integrazione sistematica di criteri ecologici e sociali nei nostri processi aziendali e nelle nostre decisioni di investimento, siamo tra i leader del settore assicurativo nell'indice Dow Jones Sustainability. Nel 2024, oltre 156.000 dipendenti hanno raggiunto un volume d'affari complessivo di 179,8 miliardi di euro e un utile operativo di 16,0 miliardi di euro per il Gruppo.

* Incluse le entità non consolidate con clienti Allianz.

**Al 31 dicembre 2024.

Informazioni sul Comitato Olimpico Internazionale (CIO)

Il Comitato Olimpico Internazionale è un'organizzazione internazionale, civile, non governativa e senza scopo di lucro, composta da volontari e impegnata a costruire un mondo migliore attraverso lo sport. Ridistribuisce più del 90% delle sue entrate al movimento sportivo in generale, il che significa che ogni giorno l'equivalente di 4,2 milioni di USD viene destinato ad aiutare gli atleti e le organizzazioni sportive a tutti i livelli a livello globale.

Informazioni sul Comitato Paralimpico Internazionale (IPC)

Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) è l'organo direttivo globale del Movimento Paralimpico e ha sede a Bonn, in Germania. Fondato nel 1989 come organizzazione internazionale senza scopo di lucro, il nostro obiettivo è quello di essere orientati agli atleti e ai membri in tutte le nostre attività. La visione dell'IPC è quella di creare un mondo inclusivo attraverso lo sport paralimpico, mentre la nostra missione è quella di guidare il Movimento paralimpico, supervisionare l'organizzazione dei Giochi paralimpici e sostenere i membri per consentire agli atleti paralimpici di raggiungere l'eccellenza sportiva.

Informazioni aziendali obbligatorie: Informazioni societarie

Queste valutazioni sono sempre soggette alla dichiarazione di esclusione di responsabilità riportata di seguito.

Avvertimento relativo alle dichiarazioni previsionali

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali, come probabilità o aspettative, che si basano sulle attuali opinioni e ipotesi della direzione e sono soggette a rischi e incertezze noti e sconosciuti. I risultati effettivi, i dati sulle prestazioni o gli eventi potrebbero differire in modo significativo da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni previsionali.

Possono registrarsi divergenze a causa di variazioni di fattori, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la situazione economica e concorrenziale generale del core business e dei mercati principali di Allianz, (ii) l'andamento dei mercati finanziari (in particolare la volatilità dei mercati, la liquidità e gli eventi creditizi), (iii) la pubblicità negativa, le azioni normative o le controversie legali nei confronti del Gruppo Allianz, di altre note società e del settore dei servizi finanziari in generale, (iv) la frequenza e la gravità dei sinistri assicurati, compresi quelli derivanti da catastrofi naturali, e l'andamento delle spese per sinistri, (v) i livelli e le tendenze di mortalità e morbilità, (vi) i livelli di persistenza, (vii) l'entità delle inadempienze creditizie, (viii) i livelli dei tassi d'interesse, (ix) i tassi di cambio valutari, in particolare il tasso di cambio EUR/USD, (x) i cambiamenti nelle leggi e nei regolamenti, comprese le normative fiscali, (xi) l'impatto delle acquisizioni, compresi i relativi problemi di integrazione e le misure di riorganizzazione, e (xii) le condizioni generali di concorrenza che, in ogni singolo caso, si applicano a livello locale, regionale, nazionale e/o globale. Molti di questi cambiamenti possono essere esacerbati da attività terroristiche.

Nessun obbligo di aggiornamento

Allianz non si assume alcun obbligo di aggiornare le informazioni o le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento, fatta eccezione per le informazioni che siamo tenuti a divulgare per legge.

Informativa sulla privacy

Allianz SE si impegna a proteggere i vostri dati personali. Per saperne di più, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.