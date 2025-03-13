迈巴制药（Myrobalan Therapeutics）获美国国家多发性硬化症协会（National MS Society）资助，推进GPR17拮抗剂MRO-002在多发性硬化症中的开发

马萨诸塞州梅德福市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迈巴制药（Myrobalan Therapeutics）, 一家专注于开发高活性、高选择性且具有优异血脑屏障穿透性的口服小分子疗法的生物技术公司，今日宣布获得美国国家多发性硬化症协会（National Multiple Sclerosis Society）超过85万美元的研究资助。该项资金将用于支持其G蛋白偶联受体17（GPR17）拮抗剂MRO-002在进展性多发性硬化症（MS）治疗领域的临床前及转化开发工作。本次资助是通过美国国家多发性硬化症协会的Fast Forward计划授予的，该计划专门为致力于开发创新疗法和诊断技术的商业机构提供研究资金支持。

多发性硬化症（Multiple Sclerosis，MS）是一种累及中枢神经系统（CNS）的不可预测性慢性疾病，其病理特征主要表现为神经炎症反应和脱髓鞘病变。其中，进展性多发性硬化症（Progressive MS）以神经功能进行性恶化为主要临床特征，存在显著的未满足临床需求。目前，针对进展性多发性硬化症的治疗方案极为有限，仅有少数几种获批的疗法，在促进髓鞘修复和神经功能恢复方面仍存在巨大的治疗缺口。Myrobalan公司正在开发的MRO-002有望通过促进髓鞘再生机制填补这一关键治疗空白。

美国国家多发性硬化症协会转化研究副总裁 Walter Kostich 博士表示：“拥有一种能够促进髓鞘修复的疗法对于患有多发性硬化症中的人们来说将具有巨大的意义。我们很高兴能够支持 迈巴制药（Myrobalan Therapeutics）推进MRO-002 的临床前研究，并期待评估该疗法在转化医学领域的潜在价值。”

迈巴制药（Myrobalan Therapeutics） 的首席执行官兼联合创始人王静博士表示：“我们非常荣幸能够获得美国国家多发性硬化症协会Fast Forward计划的研究资助，并衷心感谢他们对我们药物开发方法的信任与支持。我们相信 MRO-002 有望在神经退行性疾病、脱髓鞘疾病、和中枢神经系统损伤恢复中促进髓鞘再生。”

关于 MRO-002

MRO-002 是一种口服生物利用度高、具有优异血脑屏障穿透性的小分子 GPR17 拮抗剂，能够促进髓鞘修复。

关于迈巴制药（Myrobalan Therapeutics）

迈巴制药是一家位于马萨诸塞州梅德福市的处于临床前阶段的生物技术公司，专注于开发用于逆转大脑功能障碍和中枢神经系统（CNS）疾病关键病理的口服神经修复疗法。迈巴制药深入研究了神经学过程，如脱髓鞘和神经炎症，并利用创新的药物发现工具，开发出高度选择性且能够穿透大脑的治疗候选药物，这些药物特别适用于治疗有着显著未满足医疗需求的CNS疾病。迈巴制药的新型再髓鞘化和抗神经炎症项目在著名机构共同创始人和一个领先的化学伙伴的战略支持下不断推进。迈巴制药致力于实现一个变革性的未来，让患有退行性CNS疾病的患者能够使用安全有效且具有恢复潜力的药物。更多关于迈巴制药的信息，请访问我们的网站myrotx.com .

关于美国国家多发性硬化症协会

美国国家多发性硬化症协会（National Multiple Sclerosis Society）成立于1946年，是全球范围内致力于消除多发性硬化症的领军组织。作为该领域的先驱，协会通过资助前沿治疗研究、推动政策变革以及提供全方位的支持服务，致力于改善多发性硬化症患者的生活质量，帮助他们实现最佳生活状态。如欲了解更多详情或参与我们的行动，欢迎访问nationalmssociety.org，Facebook，X（前身为 Twitter），Instagram，YouTube 或 1-800-344-4867。