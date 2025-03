Allemagne : TotalEnergies s'associe à RWE pour décarboner sa raffinerie de Leuna grâce à de l’hydrogène vert

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de son ambition de décarboner l’hydrogène consommé par ses raffineries européennes à l’horizon 2030, TotalEnergies a signé un accord avec le développeur allemand RWE pour la fourniture annuelle de 30 000 tonnes d'hydrogène vert, pour une durée de 15 ans à partir de 2030, à destination de sa raffinerie de Leuna en Allemagne.

L’hydrogène vert sera produit par un électrolyseur de 300 MW, construit et opéré par RWE à Lingen. Une infrastructure de stockage d’hydrogène vert sera également installée à proximité. Livré par un pipeline de 600 km à l’entrée de la raffinerie de Leuna, l’hydrogène vert permettra d’éviter l’émission d’environ 300 000 tonnes de CO 2 du site par an à partir de 2030. Il s’agit de la plus grande quantité d’hydrogène vert jamais contractualisée à partir d’un électrolyseur en Allemagne.

« Nous nous réjouissons d’approfondir encore notre partenariat avec RWE, notre partenaire dans plusieurs projets éoliens offshore en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce contrat de fourniture long terme d’hydrogène vert est une étape majeure pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre raffinerie de Leuna. Il sera rendu possible grâce à la réalisation du réseau hydrogène par les autorités allemandes et leur soutien efficace aux clients de l’hydrogène vert, comme notre raffinerie de Leuna », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Nous sommes fiers d'avoir conclu le premier accord à long terme d'hydrogène vert de cette taille avec TotalEnergies en Allemagne. Six mois après la décision d'investissement pour la construction de l'usine d'électrolyse de 300 mégawatts à Lingen, nous avons acquis un client phare avec TotalEnergies. Cela montre que l'hydrogène fonctionne avec les bonnes incitations pour les clients », a déclaré Markus Krebber, Président-directeur général de RWE.

TotalEnergies et la décarbonation de ses raffineries européennes

TotalEnergies s’engage à réduire son empreinte carbone liée à la production, la transformation et la fourniture d’énergie à ses clients. L'un des leviers identifiés par la Compagnie est l'utilisation d'hydrogène bas carbone pour décarboner ses raffineries européennes, ce qui devrait permettre de réduire ses émissions de CO 2 d'environ trois millions de tonnes par an d'ici 2030. Dans l’objectif de décarboner totalement l'hydrogène utilisé dans ses raffineries européennes, plus de 200 000 tonnes d’hydrogène vert et hydrogène renouvelable par an ont déjà été contractualisées sous diverses formes pour les sites de La Mède, Grandpuits et Normandie en France, Leuna en Allemagne, pour ses raffineries d’Europe du Nord ainsi qu’à Anvers en Belgique et Zeeland aux Pays-Bas.

