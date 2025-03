Pressemitteilung: Allianz verlängert weltweite Olympische und Paralympische Partnerschaft bis 2032

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Schneller, höher, stärker – gemeinsam: Nach den einzigartigen Olympischen und Paralympischen Spielen Paris 2024 haben die Allianz und das Internationale Olympische Komitee (IOC) heute bekannt gegeben, dass sie ihre weltweite Olympische und Paralympische Partnerschaft (TOP-Partnerschaft) um vier weitere Jahre bis 2032 verlängern werden.

Als Official Worldwide Insurance Partner wird die Allianz die Olympische und Paralympische Bewegung für einen weiteren Turnus unterstützen. Die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen und die Olympischen und Paralympischen Spiele 2032 in Brisbane (Australien) werden Athleten und Milliarden von Fans zu friedlichen Wettkämpfen in den 70 Märkten des Unternehmens rund um die Welt versammeln. Die Allianz managt Risiken, bietet Schutz für Organisatoren, Teilnehmende und das Publikum und unterstützt Athletinnen und Athleten durch Mentoring und Karrierechancen. Die Spiele 2030 und 2032 finden in zwei der Kernmärkte der Allianz statt, Frankreich und Australien, die 2024 mehr als 10 % zum Betriebsergebnis der Allianz beitrugen.

Die Allianz, einer der weltweit führenden Versicherer und stärkste Versicherungsmarke, ist seit 2021 Official Worldwide Insurance Partner der Olympischen Bewegung und Unterstützer der Vorbereitung und Durchführung von Paris 2024, Milano Cortina 2026 und Los Angeles 2028. Seit 2006 unterstützt die Allianz auch das Internationale Paralympische Komitee und wird 2021 zum „Worldwide Paralympic Partner“. Die Partnerschaft mit der Olympischen und Paralympischen Bewegung ergänzt das „Power of Unity“-Programm der Allianz, das Menschen und Organisationen verbindet, um durch Zusammenhalt, Vernetzung und gemeinsames Verständnis inklusives Wachstum zu fördern.

Paris 2024: Rekord-Zuschauerzahlen

Einer unabhängigen Studie zufolge, die das IOC in Auftrag gegeben hat, verfolgten 84 % der potenziellen weltweiten Zielgruppe die Olympischen Spiele Paris 2024 – ein neuer Rekord. Dies entspricht etwa fünf Milliarden Menschen – also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung – die Zeugen der inspirierenden Leistungen der olympischen Athleten und der verbindenden Magie der Olympischen Spiele in Paris wurden.

Die Paralympischen Spiele 2024 in Paris waren die bisher größten und besten und haben die Messlatte für alle künftigen Spiele noch höher gelegt. Sie stellten einen Rekord von 169 konkurrierenden Delegationen und 4.400 Athleten auf und wurden von 225 Medienrechtsinhabern übertragen – mehr als je zuvor. Die wachsende globale Anziehungskraft der Paralympischen Spiele wird spiegelt sich auch in der Zahl der Live-TV-Stunden wider, die ohne den Markt des Gastgebers um 83 % gegenüber Tokio 2020 gestiegen ist.

Allianz-CEO Oliver Bäte kommentiert: „Die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 haben die Welt sowie unsere Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner inspiriert und Menschen mithilfe des Sports vereint und motiviert. Auch für unser Unternehmen und die Marke Allianz haben wir sehr positive Auswirkungen feststellen können. Deshalb freuen wir uns – insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmend gespaltenen Welt – diese erfolgreiche Partnerschaft bis 2032 zu verlängern und den verbindenden Geist der Olympischen und Paralympischen Bewegung weiterhin unterstützen zu können.“

IOC-Präsident Thomas Bach ergänzt: „Wir sind hocherfreut, unsere Partnerschaft mit der Allianz nach dem Erfolg der Olympischen Spiele Paris 2024 um weitere vier Jahre zu verlängern. Die Allianz ist ein weltweit führendes Unternehmen in ihrer Branche und steht voll und ganz hinter der olympischen Vision, durch den Sport eine bessere Welt zu schaffen. Sie unterstützt unser Engagement für Sportlerinnen und Sportler auf der ganzen Welt. Die Welt braucht heute mehr denn je die Kraft des Sports, um Menschen wieder zusammenzubringen. Das IOC und die Allianz teilen diese Vision, und aus diesem Grund ist unsere Partnerschaft wichtiger denn je.“

Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), erklärt: „Die Zusammenarbeit der Allianz mit dem IPC begann 2006, und unsere Partnerschaft und gemeinsame Entschlossenheit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist mit jedem Tag stärker geworden und hat einen großen Einfluss auf die gesamte Paralympische Bewegung. Mit der Verlängerung dieser Vereinbarung bis 2032 werden wir ein Vierteljahrhundert der Zusammenarbeit mit der Allianz feiern können. Dies schafft zusätzliches Vertrauen in das, was wir in Zukunft gemeinsam erreichen können, um über den Para-Sport eine inklusivere Welt zu schaffen.“

Jiří Kejval, Vorsitzender der Revenues and Commercial Partnerships des IOC, sagt: „Die Allianz ist eine starke Unterstützerin der Olympischen und Paralympischen Bewegung. Das Unternehmen hat eine weltweit führende Organisation aufgebaut, die auf Vertrauen gründet. Dies unterstreicht den hohen Stellenwert des Vertrauens und des Engagements, das die Allianz in unsere Partnerschaft eingebracht hat. Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der Allianz bis 2032 fortzusetzen.“

Menschen, Unternehmen, Marke

Bei den zuletzt ausgerichteten Olympischen und Paralympischen Spielen Paris 2024 übernahm die Allianz eine vielfältige Rolle, indem sie einen umfassenden Versicherungsschutz, eine starke Unterstützung für Athleten und Kampagnen in mehr als 60 Märkten rund um die Welt bereitstellte, die Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und Fans an die gemeinsame Vision heranführten, durch Sport eine bessere Welt zu schaffen.

Als globaler Versicherungspartner trug die Allianz dazu bei, reibungslose und sichere Spiele zu ermöglichen und für einen umfassenden Schutz für Athleten, Fans und die vielen Akteure des Sport-Ökosystems zu sorgen – oft durch „immaterielle“ Lösungen und Dienstleistungen in 15 Geschäftsbereichen. Die Allianz entwickelte ein lückenloses medizinisches Hilfsprogramm für 155.000 Athletinnen und Athleten, Mitarbeitende, Ehrenamtliche und Mitglieder der olympischen und paralympischen Familie, bot eine Ticket-Rücktrittsversicherung für Fans an und stellte für viele Sportstätten eine Sach- und Haftpflichtversicherung bereit.

Mit ihrer globalen Kampagne „Get Ready for the Best“, die durch verschiedene Marktaktivitäten und digitale Kampagnen in mehr als 60 Ländern auf die Bedeutung der Vorbereitung aufmerksam machte, förderte die Allianz eine tiefe Verbindung mit dem olympischen Geist und erreichte neue Zielgruppen. Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2021 ist der Bekanntheitsgrad der Partnerschaft bei den Verbrauchern um zweistellige Prozentpunkte gestiegen. Dies hat die Performance bei wichtigen markenbezogenen Metriken wie Markensympathie und Kaufbereitschaft unterstützt. Der Markenwert der Allianz wird nach Angaben von Interbrand auf 23,8 Mrd. US-Dollar geschätzt.

Die Allianz betreibt ein spezielles Unterstützungsprogramm für Athletinnen und Athleten, das Team Allianz, dem über 100 Aktive aus aller Welt angehören. Dazu gehören ein ganzjähriges Mentoring-Programm („Buddy Program“) und Initiativen zur finanziellen Bildung, die Sportlern dabei helfen, Sport, persönliche Finanzen und ihre berufliche Karriere zu managen. Zudem leitet die Allianz das MoveNow-Programm, das junge Menschen weltweit dazu ermutigt, aktiv zu bleiben, indem es ihnen Zugang und Chancen bietet.

Über die Allianz

Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 128 Millionen* Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Die Kunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von Versicherungsdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, das von Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen über Assistance-Leistungen bis hin zu Kreditversicherungen und globalen Unternehmensversicherungen reicht. Die Allianz ist einer der größten Investoren der Welt und verwaltet im Auftrag ihrer Versicherungskunden rund 776 Mrd. Euro**. Darüber hinaus verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors rund 1,9 Billionen Euro** an Vermögenswerten im Auftrag ihrer Kunden. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. Im Jahr 2024 erwirtschafteten über 156.000 Mitarbeitende einen Umsatz von 179,8 Milliarden Euro für den Konzern und erzielten ein Betriebsergebnis von 16,0 Milliarden Euro.

* Einschließlich nicht konsolidierter Einheiten mit Allianz Kunden

** Stand: 31. Dezember 2024.

Über das Internationale Olympische Komitee (IOC)

Das Internationale Olympische Komitee ist eine gemeinnützige, zivile, nichtstaatliche, internationale Organisation, die von Ehrenamtlichen getragen wird und sich dem Aufbau einer besseren Welt durch Sport verschrieben hat. Mehr als 90 Prozent ihrer Einnahmen werden an die Sportbewegung weitergeleitet. Das bedeutet, dass jeden Tag umgerechnet 4,2 Mio. US-Dollar an Sportler und Sportorganisationen aller Ebenen weltweit fließen.

Über das Internationale Paralympische Komitee (IPC)

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) ist der globale Dachverband der Paralympischen Bewegung und hat seinen Sitz in Bonn, Deutschland. Wir wurden 1989 als internationale gemeinnützige Organisation gegründet und verfolgen das Ziel, bei allen unseren Aktivitäten die Athleten und Mitglieder stets in den Mittelpunkt zu stellen. Die Vision des IPC ist es, durch den Para-Sport eine integrative Welt zu schaffen, während unsere Mission darin besteht, die Paralympische Bewegung anzuführen, die Durchführung der Paralympischen Spiele zu koordinieren und die Mitglieder dabei zu unterstützen, Para-Sportler zu sportlichen Höchstleistungen zu befähigen.

