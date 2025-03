Kinaxis présentera sa prochaine phase d'innovation en IA au Kinexions 2025

Kinexions 2025 isn’t just a conference, it’s where AI meets supply chain orchestration. Join us to explore how the latest AI-powered innovations are driving agility, resilience, and real-time decision-making. Hear from industry leaders, connect with top supply chain minds, and experience the future of intelligent supply chain orchestration firsthand. Don’t miss your chance to be part of the transformation!

Kinexions 2025 isn’t just a conference, it’s where AI meets supply chain orchestration. Join us to explore how the latest AI-powered innovations are driving agility, resilience, and real-time decision-making. Hear from industry leaders, connect with top supply chain minds, and experience the future of intelligent supply chain orchestration firsthand. Don’t miss your chance to be part of the transformation!

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), le chef de file mondial de l’orchestration de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, dévoilera de nouvelles capacités d’intelligence artificielle dans sa plateforme Maestro™ au Kinexions North America 2025, la conférence internationale de la société consacrée à l’innovation. Ces capacités sont conçues pour accélérer la valeur que l'IA peut créer dans les chaînes d'approvisionnement, en aidant les entreprises à avancer dans un environnement commercial mondial de plus en plus volatil, qu'elles commencent tout juste leur transition d'IA ou qu'elles tirent déjà parti d'une automatisation de pointe.

La société présentera des agents IA avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir pour surveiller, prévoir et prendre des mesures en temps réel, en automatisant des tâches clés telles que la gestion des stocks et l’atténuation des perturbations. En outre, son cadre d’IA agentique permettra aux entreprises de créer facilement leurs propres agents IA sur Maestro, ce qui rendra l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement axée sur l’IA accessible aux entreprises, quel que soit leur degré de maturité en matière d’IA.

En outre, la nouvelle fonctionnalité d'IA générative rendra l'interaction avec les données de la chaîne d'approvisionnement encore plus intuitive : en plus de créer des tableaux de bord personnalisables, les utilisateurs pourront interroger leur jumeau numérique en posant des questions dans des dizaines de langues naturelles et recevoir des réponses instantanées et perspicaces à des questions complexes. Cette approche permet de supprimer les compétences techniques généralement requises pour interagir avec les données pour permettre aux équipes d'analyser des scénarios, d'évaluer les risques et de prendre des décisions éclairées sans nécessiter d'expertise en IA. Baptisée Maestro Chat, l’IA générative de Kinaxis a déjà été adoptée par les deux tiers de ses utilisateurs et cette nouvelle fonctionnalité s’appuiera sur ce succès.

Enfin, Kinaxis montrera comment la solution rend les capacités d’IA prédictive encore plus puissantes et faciles à utiliser. La prévision basée sur l'IA est habituellement hors de portée de nombreuses entreprises en raison d'ensembles de données massifs, d'une expertise spécialisée et d'une infrastructure coûteuse. La société s’appuiera sur ses capacités uniques de détection et de prévision fondées sur l’apprentissage automatique, qui fonctionnent avec un plus large éventail d’ensembles de données et ne nécessitent pas d’expertise approfondie en IA, afin que les entreprises de toutes tailles puissent tirer parti de l’intelligence prédictive.

« L'IA transforme les chaînes d'approvisionnement à un rythme plus rapide que toute autre technologie auparavant », déclare Andrew Bell, directeur des produits chez Kinaxis. « En démocratisant l’accès aux informations essentielles sur la chaîne d’approvisionnement, en éliminant la complexité et en permettant des opérations de plus en plus autonomes, nous donnons aux organisations de toutes tailles et à tous les stades de maturité les moyens de concrétiser la valeur réelle de l’IA dans leurs chaînes d’approvisionnement. »

Les clients de Kinaxis et les leaders de l'industrie participant à Kinexions 2025 seront les premiers à découvrir ces innovations en matière d'IA grâce à des démonstrations exclusives et à des séances pratiques.

« Kinexions est l’événement phare de l’année pour l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement et nous sommes ravis de présenter les dernières capacités en matière d’IA dans la chaîne d’approvisionnement en 2025 », poursuit Bell. « Nous maintenons une longueur d'avance sur les attentes de nos clients afin de rester compétitifs. »

Pour plus d’informations sur la manière dont Kinaxis façonne l’avenir de l’orchestration optimisée par l'IA de la chaîne d’approvisionnement, rendez-vous sur www.kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial en gestion moderne des chaînes d’approvisionnement. Notre plateforme avancée, Maestro™, alimentée par l’intelligence artificielle, combine des technologies et des méthodes exclusives pour garantir une transparence et une agilité optimales à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, depuis la planification stratégique à long terme jusqu’à la livraison du dernier kilomètre. De grandes marques internationales nous font confiance pour leur offrir l’agilité et la prévisibilité nécessaires dans un contexte de volatilité et de perturbations constantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Cette annonce contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont destinés à aider les lecteurs à comprendre les attentes de la direction à la date de cette annonce et peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Les énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs et reflètent les attentes ou les croyances de la direction concernant ces événements futurs. Dans certains cas, les déclarations qui contiennent des informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « permettre », « augmenter », « dévoiler », « autoriser », « construire », « planifier », « fournir », « anticiper », « estimer » ou des variantes de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou par une formulation à la négation de ces mots ou une terminologie comparable. Les informations prospectives contenues dans cette annonce comprennent des déclarations concernant les plans et le développement de Kinaxis concernant des innovations en matière d’IA, ainsi que l’utilité de ces innovations pour les clients de Kinaxis. De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer des écarts sensibles entre les plans, performances ou résultats réels et les plans, performances ou résultats anticipés exprimés ou sous-entendu par ces énoncés prospectifs. Nous décrivons en détail bon nombre des risques et incertitudes auxquels nous sommes confrontés dans notre fiche d’information annuelle 2024, sous la rubrique Facteurs de risque, qui est consultable sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Compte tenu de ces risques et incertitudes, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans cette annonce ne concernent que des événements ou des informations à la date des présentes et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Kinaxis n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou imprévus ou autrement, à moins que la loi ne nous y oblige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.