Andersen Global与Finaltus携手提升在肯尼亚的策略估值专长

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与总部位于内罗毕的评估公司Finaltus签订合作协议，加强了其在东非地区的业务，从而提高了该组织在整个地区提供全面评估解决方案的能力。

Finaltus总部位于内罗毕，专门为整个东非地区提供交易和投资咨询服务，在多个行业拥有超过十年的经验。公司在并购交易咨询、公私合作架构、企业估值和咨询、诉讼估值、知识产权估值、资本流通和发展融资咨询等方面提供专业服务。

公司拥有一支经验丰富的专业团队，将本地专业知识与全球能力相结合，为不同行业和地区的客户提供专业、有效和稳定的解决方案。公司还赢得了多个奖项和荣誉，包括被Africa Global Funds评选为东非最佳独立咨询公司。

合伙人Paul Kamau表示：“我们团队的专业知识和丰富经验使我们能够提供量身定制的估值解决方案，并为客户提供无缝支持。肯尼亚是企业和家庭在不断发展的市场中寻求战略投资指导的重要枢纽。通过与Andersen Global的合作，我们将本地见解与全球技术能力结合起来，从而能够更好地助力客户把握地区和国际机遇。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“肯尼亚是东非的一个关键市场，Finaltus增强了我们在该地区提供高端评估服务的能力。他们在评估领域的丰富经验为我们在非洲不断扩大的平台带来了重要价值，并增强了我们协助客户驾驭该地区日益增长的商业环境的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过19,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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