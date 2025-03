BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Ayrmid Pharma Ltd., een pionier op het gebied van celtherapie die ernaar streeft om cellen te veranderen in krachtige therapeutische middelen, en RoslinCT, een wereldwijd toonaangevende Contract Development Manufacturing Organization (CDMO) voor cel- en gentherapie, kondigde vandaag hun intentie aan om een strategisch partnerschap te sluiten voor de productie van Omisirge, een commercieel product voor de behandeling van hematologische maligniteiten die zijn gecommercialiseerd in de VS door Gamida Cell Inc, een dochteronderneming van Ayrmid Pharma Ltd.

