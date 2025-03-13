Kinaxis將在2025年Kinexions大會上揭示AI創新的下一階段發展

2025年Kinexions大會不僅僅是一場會議，它是AI與供應鏈協調交匯的平台。加入我們，探索AI驅動的最新創新如何推動敏捷性、韌性和即時決策。聆聽產業領袖的見解，與頂尖的供應鏈專家交流，並親自體驗智慧供應鏈協調的未來。不要錯過參與這場變革的機會！

2025年Kinexions大會不僅僅是一場會議，它是AI與供應鏈協調交匯的平台。加入我們，探索AI驅動的最新創新如何推動敏捷性、韌性和即時決策。聆聽產業領袖的見解，與頂尖的供應鏈專家交流，並親自體驗智慧供應鏈協調的未來。不要錯過參與這場變革的機會！

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX:KXS)將在公司的全球創新大會——2025年北美Kinexions大會上展示其Maestro™平台的全新人工智慧功能。這些AI功能旨在加快AI在供應鏈中所能創造的價值，協助企業因應日益動盪的全球貿易環境——無論這些企業是剛剛開啟AI之旅，還是已經在利用先進的自動化技術。

公司將推出AI代理，使用者可以與之互動，從而即時監控、預測並採取行動，實現庫存管理和緩解供應鏈中斷等關鍵任務的自動化。此外，其代理型AI架構將使企業能夠輕鬆地在Maestro平台上建立自己的AI代理，讓處於任何AI成熟階段的企業都能實現由AI驅動的供應鏈協調。

此外，新的生成式AI功能將使與供應鏈資料的互動變得更加直覺：除了建立可自訂的儀表板外，使用者還能夠用幾十種自然語言進行提問，以此來查詢他們的數位分身模型，並即時獲得對複雜問題的深入解答。這消除了與資料互動通常所需的技術技能，使團隊無需AI專業知識，就能夠分析各種情景、評估風險並做出明智的決策。Kinaxis現有的生成式AI產品Maestro Chat已經被三分之二的使用者採用，而這項新功能將在此成功基礎上更進一步。

最後，Kinaxis將展示如何讓預測性AI功能變得更加強大且易於使用。在過去，AI驅動的預測對於許多公司來說遙不可及，因為這需要龐大的資料集、專業知識以及昂貴的基礎設施。該公司將在其獨特的基於機器學習的感知和預測功能基礎上更進一步，這些功能可處理更廣泛的資料集，且不需要深厚的AI專業知識，這樣一來，各種規模的公司都能夠利用預測智慧。

Kinaxis產品長Andrew Bell表示：「AI對供應鏈的變革速度比以往任何技術都要快。透過讓關鍵的供應鏈智慧更普及、消除複雜性，並實現日益自主化的營運，我們正在賦能各種規模和成熟階段的企業，讓它們在當下就能釋放AI在其供應鏈中的真正價值。」

參加2025年Kinexions大會的Kinaxis客戶和產業領袖將率先透過獨家示範和實作環節體驗這些AI創新成果。

Bell繼續說道：「Kinexions大會是一年一度的供應鏈創新盛會，我們非常高興能在2025年的大會上展示最新的供應鏈AI功能。我們始終走在客戶需求的前面，以確保他們在當下和未來都能保持競爭力。」

如欲瞭解更多關於Kinaxis如何塑造由AI驅動的供應鏈協調未來的資訊，請造訪www.kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並支援供應鏈管理人員，進而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈賦予全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲取得更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com ，或是在 LinkedIn 上追蹤我們的動向。

警示說明和前瞻性陳述

本公告包含適用證券法所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述旨在協助讀者瞭解截至本公告發表之日管理層的預期，可能並不適用於其他目的。前瞻性陳述與未來事件相關，反映了管理層對這些未來事件的預期或信念。在某些情況下，可以透過「賦能」、「增加」、「揭示」、「將」、「使成為」、「允許」、「建構」、「計畫」、「提供」、「預期」、「相信」等字詞或這些字詞和短語的變體，或者某些行動、事件或結果「可能」、「或將」、「將會」、「或許」或「將被採取」、「發生」或「實現」的陳述或這些字詞或類似術語的反義詞的使用來辨識包含前瞻性資訊的陳述。本公告中的前瞻性資訊包括有關Kinaxis圍繞AI創新的計畫和發展，以及此類創新對Kinaxis客戶的實用性的陳述。就其本質而言，前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際的計畫、業績或結果與此類前瞻性陳述所明示或暗示的任何預期計畫、業績或結果產生重大差異。我們在2024年年度資訊表的「風險因素」標題下詳細描述了我們面臨的許多風險和不確定性，您可以在SEDAR+ (www.sedarplus.ca)上找到該資訊表。鑑於這些風險和不確定性，讀者不應過度依賴前瞻性陳述。

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