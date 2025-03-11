Gradiant贏得在德勒斯登的第二個半導體水處理專案， 並與H+E全面整合為單一品牌

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球先進的水資源與廢水處理領導廠商Gradiant今天宣布與位於德國德勒斯登的全球最大半導體製造商之一簽訂一項重要合約，為其設計並建造超純水（UPW）設施。這是Gradiant在該城市的第二個大型半導體水處理專案，鞏固了其作為全球最先進產業關鍵任務水基礎設施的首選合作夥伴的地位。

該專案將由Gradiant的德國團隊領導，並由其位於美國、台灣和新加坡的全球製程和專案交付專家提供支援。新的半導體製造廠在強化歐洲半導體供應鏈，以滿足該地區對先進晶片日益增長的需求方面發揮了關鍵作用。

與此同時，Gradiant宣布將H+E全面併入Gradiant品牌。這次轉型將H+E在超純水和工業水處理方面的百年傳統與Gradiant的先進技術組合相結合，鞏固了Gradiant作為全球首屈一指的永續水解決方案供應商的地位。

自2023年10月加入Gradiant以來，H+E已簽約並交付了多個重要行業的尖端設備。透過創造策略與營運上的協同效應、加強財務實力與擴大技術組合，Gradiant成為H+E快速成長的理想夥伴。

在過去的18個月中，雙方成功將H+E在歐洲的工程專長與Gradiant在水務和廢水處理、PFAS的去除和破壞、鋰和重要礦物的資源回收以及綠色氫生產等領域的差異化解決方案相結合。此次整合反映了Gradiant致力於提供無縫的客戶體驗，並加速將創新和永續水技術應用到世界各個角落。

Gradiant營運長Prakash Govindan表示：「水是各大產業的命脈。H+E合併至Gradiant是我們在提升全球重要產業水資源的旅程中自然發展之結果。透過結合以同一個身分，我們可以創造更大的潛力，以無與倫比的先進技術、端對端水處理解決方案和全球專業知識組合來服務我們的客戶。」

交接工作將於2025年4月1日前完成，所有H+E業務與溝通都將統一為Gradiant標誌。客戶將繼續從他們信賴的團隊獲得同等優質的服務，Gradiant的全球專業技術和資源網絡將提供前所未有的支援。

這座里程碑突顯了Gradiant在為全球最先進產業提供關鍵基礎設施方面的領導地位，並證明了其透過策略收購創造指數級價值的能力。

關於戈潤公司

Gradiant是一家與眾不同的水務公司。該公司聘僱水處理領域的頂尖人才提供支援，憑藉其全套差異化和專有的端對端先進用水和廢水處理解決方案，為客戶在全球重要產業的關鍵業務提供各類服務，包括半導體、製藥、食品和飲料、鋰和關鍵礦物以及再生能源等。Gradiant的創新解決方案能夠減少用水量以及廢水排放量，回收寶貴的資源，並將廢水再生為淡水。這家總部位於波士頓的公司成立於麻省理工學院，在全球擁有1,200多名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪：gradiant.com。

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