FPT為印尼最大的石油公司Pertamina提供先進人工智慧技術

印尼雅加達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性IT公司FPT最近與印尼國有石油天然氣公司Pertamina達成了一項合作協議，以推動能源領域由AI驅動的創新。此次簽約儀式在越南共產黨中央委員會總書記蘇林閣下對印尼進行正式國事訪問期間舉行，彰顯了兩國在技術與能源領域日益增強的合作。

根據協議，FPT將提供先進的AI技術，以實現Pertamina各項業務中資產檢查與維護工作的最佳化。該專案聚焦於兩個關鍵領域：提高資產可靠性和改善工作場所安全性。FPT與Pertamina Marine Engineering合作開發的AI技術將應用于Pertamina Hulu Energi東南亞蘇門答臘海上(PHE OSES)平台，用於分析從無人機蒐集的資料，偵測異常情況、洩漏和結構損壞，以確保海上資產的完整性。此外，在Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI)的鑽井現場，由AI驅動的系統將監控對個人防護裝備(PPE)法規的遵守情況，有助於將風險降至最低，並維持安全的工作環境。

FPT Corporation執行長Nguyen Van Khoa先生表示：「憑藉我們的專業知識、經驗以及先進的AI基礎設施和生態系統，FPT旨在為印尼國家石油天然氣公司Pertamina推動全面的數位化轉型，同時在實現印尼《2020-2045年國家AI策略》中所規劃的AI目標方面扮演關鍵角色。此次合作也為FPT創造了機會，使我們能夠將專業知識從能源領域擴大到教育、電信和農業等其他領域。」

PT Pertamina Trans Kontinental總裁董事I Ketut Laba表示：「與FPT合作開發的基於AI的油氣平台監測與檢查系統，是Pertamina在提升海上上游業務活動中資產完整性和營運效率方面的關鍵策略之一，也是主要關注點。」

FPT於2017年進入印尼市場，自那以後一直與印尼能源、銀行和金融以及電信領域的頂尖企業展開合作。該公司在兩個主要辦事處擁有200多名技術專家，並計畫今年在日惹設立第三個辦事處，以滿足印尼與日俱增的數位化轉型需求。

關於 FPT

FPT Corporation (FPT)是一家全球首屈一指的科技和IT服務提供者，總部位於越南，業務涵蓋三大核心領域：科技、電信和教育。在過去的三十多年裡，FPT一直為全球數百萬個人和數萬家企業提供具有影響力的解決方案。為提升越南在全球科技版圖中的地位，並為全球企業提供世界一流的解決方案，公司專注於五大策略領域：人工智慧、汽車、半導體、數位化轉型和綠色轉型。2024年，FPT報告的總收入為24.7億美元，其核心業務的員工總數超過54,000人。如欲瞭解有關FPT全球IT服務的更多資訊，請造訪 https://fptsoftware.com/ 。

關於Pertamina

PT Pertamina (Persero)是印尼的國有石油天然氣公司，總部位於雅加達。Pertamina成立於1968年8月，由Pertamin（成立於1961年）和Permina（成立於1957年）合併而成，現已發展成為印尼最大的公司。該公司業務涵蓋整個石油和天然氣價值鏈，包括探勘、生產、煉油和經銷。Pertamina也是全球液化天然氣(LNG)市場的重要參與者，並一直在再生能源領域，如地熱能領域擴大業務，以滿足印尼不斷成長的能源需求。

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