Verne conclut un accord de 10 MW avec Nebius afin d'accroître la capacité d'IA en Europe

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Verne, premier fournisseur de centres de données HPC à alimentation durable dans les pays nordiques, annonce que Nebius, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures d'IA, va héberger un cluster NVIDIA H200 GPU sur le campus du centre de données de Verne en Islande. Cette collaboration marque une implémentation unique, la plus grande dans l'histoire de Verne en Islande, avec Nebius déployant un cluster de 10MW.

Cette installation a lieu dans le cadre de l'ambitieux développement de l'infrastructure d'IA de Nebius dans tous les États-Unis et l'Europe, qui contribue à sa mission de fournir des solutions évolutives et écoénergétiques pour les charges de travail d'IA intensives. Positionné comme l'un des principaux fournisseurs européens de capacité GPU, Nebius a choisi Verne pour son savoir-faire avéré, ses activités basées sur les énergies renouvelables et sa capacité à répondre à des exigences techniques et géographiques précises.

Le site islandais de Verne, situé de manière privilégiée sur une ancienne base de l'OTAN et entièrement alimenté par les ressources énergétiques hydroélectriques et géothermiques 100 % renouvelables islandaises, s'aligne parfaitement sur l'approche de Nebius qui consiste à adopter des principes de durabilité dans son infrastructure, tout en offrant des performances de rendement maximal.

« Grâce à l'infrastructure évolutive de Verne et les ressources énergétiques renouvelables islandaises, notre compréhension mutuelle de l'architecture NVIDIA constitue la base parfaite pour que Nebius mette à l'échelle son infrastructure full-stack AI et ses services cloud », a déclaré Dominic Ward, CEO de Verne. « Ce partenariat avec Nebius souligne notre capacité à fournir dans les pays nordiques des services de centres de données durables, rapidement et à grande échelle, en soutenant la croissance rapide du secteur de l'IA tout en minimisant son impact sur l'environnement ».

« Le partenariat avec Verne s'est fait tout naturellement », a déclaré Andrey Korolenko, cofondateur et directeur des produits et de l'infrastructure chez Nebius. « Leur savoir-faire technique, leur simplicité d'utilisation et leur flexibilité à répondre à nos besoins de déploiement nous permettent de commercialiser rapidement et durablement nos solutions centrées sur l'IA. Cette collaboration est un ajout important à notre capacité car nous poursuivons le développement de notre infrastructure full-stack AI-native pour répondre aux demandes des créateurs d'IA et des entreprises à l'échelle mondiale ».

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site suivant : www.verneglobal.com

À propos de Verne

Verne fournit des services de centres de données durables qui permettent aux entreprises de faire évoluer leur infrastructure numérique de manière économique, tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Les quatre centres de données nordiques de l'entreprise, situés en Islande et en Finlande, sont alimentés par une énergie 100 % renouvelable, optimisés pour le computing haute performance (HPC), l'intelligence artificielle (IA) et d'autres charges de travail intensives, et sont pris en charge par une équipe dédiée d'experts sur site. Verne exploite également un centre de données hyperconnecté dans le centre de Londres, qui sert de hub stratégique pour les applications nécessitant une faible latence et une connectivité robuste.

À propos de Nebius

Nebius est une entreprise technologique qui développe des infrastructures full-stack pour répondre à la croissance explosive de du secteur mondial de l'IA, notamment des clusters GPU à grande échelle, des plateformes cloud, ainsi que des outils et des services dédiés aux développeurs. Basée à Amsterdam et cotée au Nasdaq, l'entreprise jouit d'une présence mondiale avec des centres de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Israël.

La principale activité de Nebius est une plateforme cloud centrée sur l'IA et conçue pour les charges de travail intensives d'IA. Grâce à son architecture logicielle propriétaire et à son matériel conçu en interne (notamment les serveurs, les racks et la conception du centre de données), Nebius offre aux créateurs d'IA le calcul, le stockage, les services gérés et les outils nécessaires pour développer, ajuster et faire fonctionner leurs modèles.

Fournisseur privilégié de services cloud au sein du réseau de partenaires NVIDIA, Nebius propose une infrastructure haut de gamme optimisée pour la formation et l'inférence en IA. La société possède une équipe d'environ 400 ingénieurs qualifiés, offrant une véritable expérience de cloud hyperscale adaptée aux créateurs d'IA.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site suivant : www.nebius.com

